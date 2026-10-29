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वायरल वीडियो: अस्पताल जाने की थी जल्दी, बंद रेलवे फाटक पार करते पकड़ा गया युवक, फिर पुलिसवाले ने जो कहा...

Thu, 29 Oct 2026 10:38 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 29 Oct 2026 10:38 AM IST
सार

Viral Video: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बंद रेलवे फाटक पार करने की कोशिश कर रहे एक युवक को ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर ने रोक लिया। वायरल वीडियो में अधिकारी युवक को यातायात नियमों और चालान की रकम के बारे में समझाते नजर आ रहे हैं।
 

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Viral Video Man Tries to Cross Closed Railway Gate Traffic Cop Steps In
बंद फाटक पार करने लगा था युवक - फोटो : इंस्टाग्राम@afaqkhan_tsi_kannauj

विस्तार
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सड़क पर चलते समय कई बार लोग कुछ मिनट बचाने के लिए ऐसी गलती कर बैठते हैं, जो उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। रेलवे क्रॉसिंग पर बंद फाटक के नीचे से बाइक निकालना भी ऐसी ही गलती है। ट्रेन आने के दौरान इस तरह की जल्दबाजी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सामने आए एक वीडियो में ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी एक युवक को इसी गलती पर रोकता नजर आ रहा है। इसके बाद दोनों के बीच चालान को लेकर बातचीत होती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

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बंद फाटक पार करने लगा था युवक
वीडियो में एक ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर बंद रेलवे फाटक पार करने की कोशिश कर रहे बाइक सवार युवक को रोकते दिखाई देते हैं। अधिकारी युवक से पूछते हैं कि वह बंद फाटक के नीचे से निकलने की कोशिश क्यों कर रहा था। बातचीत के दौरान युवक अपनी जल्दबाजी की वजह बताता है। वायरल वीडियो से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, युवक पहले जल्दी में होने की बात कहता है। बाद में वह जिला अस्पताल में किसी के भर्ती होने का हवाला भी देता है। हालांकि, किसी जरूरी काम से जाना हो, तब भी बंद रेलवे फाटक पार करना सही नहीं है। ट्रेन के आने-जाने के दौरान फाटक बंद किया जाता है, ताकि लोग सुरक्षित रहें। ऐसे में कुछ मिनट बचाने के लिए नियम तोड़ना जानलेवा साबित हो सकता है।
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2 हजार से 8 हजार रुपये तक के चालान का जिक्र
वीडियो में युवक अपनी गलती पर माफी मांगता भी नजर आता है। इस दौरान ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर उसे यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश देते हैं। बातचीत में चालान की रकम का भी जिक्र होता है। अधिकारी पहले दो हजार रुपये के चालान की बात करते हैं। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए अलग-अलग रकम का हिसाब समझाते हैं। वीडियो में कुल आठ हजार रुपये तक के चालान का जिक्र सुनाई देता है। हालांकि, वीडियो में बताई गई रकम को हर मामले में लागू होने वाला जुर्माना नहीं माना जाना चाहिए। चालान की वास्तविक रकम संबंधित नियमों और उल्लंघन की स्थिति पर निर्भर करती है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर साझा किया गया है। वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और इसे चार लाख से ज्यादा लाइक्स मिलने की बात कही जा रही है। लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि रेलवे फाटक बंद होने पर कुछ देर इंतजार करना ही समझदारी है। जल्दबाजी में नियम तोड़ने से न सिर्फ अपनी, बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है।

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