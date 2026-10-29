मेट्रो में महिला का वीडियो बनाने का आरोप, सामने आकर भिड़ी तो फोन लेकर भागा शख्स

मेट्रो में सफर करते समय आसपास बैठे यात्रियों पर ध्यान देना आम बात है, लेकिन अगर कोई चोरी-छिपे आपका वीडियो बनाने लगे तो परेशानी होना लाजिमी है। बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने साथी यात्री पर बिना अनुमति अपना वीडियो बनाने का आरोप लगाया। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उस व्यक्ति से सीधे सवाल किए और उसका फोन लेकर वीडियो बनाने की बात जानने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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Someone was recording a female passenger on the Bengaluru Metro. She recorded him back, he escaped, but his face is clearly captured. @BlrCityPolice, find him. Protect Bengaluru’s pride and safety. Zero tolerance. 🚨 @CPBlr @DgpKarnataka #NammaBengaluru #NammaMetro https://t.co/7SGvb20KGY — ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) October 27, 2026

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एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में महिला उस व्यक्ति से सवाल करती नजर आती हैं। महिला इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय हैं और ट्रैवल व लाइफस्टाइल से जुड़ा कंटेंट बनाती हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे व्हाइटफील्ड-काडुगोडी इलाके में मेट्रो ट्रेन के अंदर हुई। महिला वीडियो में कहती हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति को अपना वीडियो बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वह उससे बार-बार पूछती हैं कि वह उनका वीडियो क्यों बना रहा था। महिला उससे फोन अनलॉक करने के लिए भी कहती हैं। इस दौरान मेट्रो के सुरक्षाकर्मी भी वहां नजर आते हैं। हालांकि, व्यक्ति ने वीडियो बनाने की बात स्वीकार नहीं की। उसने महिला से माफी भी मांगी।महिला के मुताबिक, उन्होंने फोन मेट्रो सुरक्षाकर्मियों को दिया था, लेकिन आरोप है कि संबंधित व्यक्ति स्टेशन पर रुकने के दौरान फोन वापस छीनकर भाग गया। महिला ने बताया कि उन्होंने मेट्रो स्टेशन पर शिकायत भी दर्ज कराई थी। अधिकारियों ने उन्हें सात दिनों में आगे की जानकारी देने की बात कही थी। महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लोगों से आरोपी की पहचान करने में मदद मांगी। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो। महिला ने यह भी साफ किया कि उनके कपड़े इस घटना की वजह नहीं थे। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि अगर उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो वे चुप न रहें और अपनी आवाज उठाएं।मामले में महिला ने काडुगोडी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। व्हाइटफील्ड के डीसीपी के मुताबिक पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।इस घटना के सामने आने के बाद सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा और उनकी निजता को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने महिला के हिम्मत दिखाने की तारीफ की है, जबकि कुछ यूजर्स ने मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। फिलहाल, पुलिस जांच जारी है और उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है।