Viral Video: पेट भरने के लिए 80 साल की उम्र में नींबू सोडा बेच रहे बुजुर्ग सिख, वीडियो देखकर भावुक हो रहे लोग

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिलते हैं। इनमें कई वीडियो लोगों के दिल को छू लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को हंसा हंसाकर लोटपोट कर देते हैं। अब इन दिनों अमृतसर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने लोगों के दिल को छू लिया है।

Let's Call The Day Praising Babaji From Sri Amritsar Sahib Selling Lemon Soda On Streets,80Years Of Age, His Eyesight Is Poor, Can't Hear Properly, Knees Don't Work,Still Carries Soda Cart For Whole Day Under Scorching Heat