पाकिस्तान का ऐसा गजब टैलेंट! ड्राइवरलेस कार ने लाइव टेस्ट के दौरान पुलिस वैन को ठोका, वीडियो हुआ वायरल

पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग हैरान हैं। राजधानी इस्लामाबाद ड्राइवरलेस यानी ऑटो मोड में चलने वाली कार का लाइव टेस्ट किया गया है, लेकिन इस दौरान बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार का अचानक कंट्रोल खो देती है और सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन से टकरा जाती है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया है कि ड्राइवरलेस कार को इंटरनेट और सैटेलाइट कनेक्शन से दूर बैठा ऑपरेटर चला रहा था।इस्लामाबाद के डी-चौक में यह हादसा हुआ है। इस कार में एक पाकिस्तानी पत्रकार आगे की पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। पत्रकार कार के फीचर्स की जानकारी दे रहा था। इसी दौरान कार आगे बढ़ते हुए अचानक रिमोट से नियंत्रित स्टीयरिंग का कंट्रोल बिगड़ गया, जिसके बाद कार सीधे सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन की तरफ तेजी से बढ़ने लगी।वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तानी पत्रकार कार को रोकने के लिए हैंडब्रेक खींच रहा है, लेकिन उसकी कोशिश काम नहीं आती है और सीधे कार पुलिस वैन से जाकर टकरा जाती है। पत्रकार ने बताया कि वह एबटाबाद के टेक्नोलॉजी उत्साही एहसान जफर के कहने पर आया था और इस ऑटोमेटेड ड्राइविंग तकनीक की रिपोर्टिंग कर रहा था।पत्रकार ने बताया कि शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत आ गई। इसके बाद तकनीकी खराबी हुई और कार बेकाबू हो गई। उसने बताया कि कार को इंटरनेट के जरिए रिमोट से नियंत्रित किया जा रहा था। जैसे ही कनेक्शन टूटा कार अनियंत्रित हो गई।पत्रकार ने सोशल मीडिया पर बताया कि उसका मकसद इस युवा टेक इनोवेटर को बदनाम करना नहीं था। उसने लोगो को नई तकनीक के इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।