फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Pakistani Man s Driverless Car Crashes Into Police Vehicle During Demo

पाकिस्तान का ऐसा गजब टैलेंट! ड्राइवरलेस कार ने लाइव टेस्ट के दौरान पुलिस वैन को ठोका, वीडियो हुआ वायरल

Tue, 01 Sep 2026 01:13 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 01 Sep 2026 01:13 PM IST
सार

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद ड्राइवरलेस यानी ऑटो मोड में चलने वाली कार ने लाइव टेस्ट के दौरान पुलिस वैन को ठोक दिया। अब इस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

विज्ञापन
Pakistani Man s Driverless Car Crashes Into Police Vehicle During Demo
ड्राइवरलेस कार ने लाइव टेस्ट के दौरान पुलिस वैन को ठोका - फोटो : एक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग हैरान हैं। राजधानी इस्लामाबाद ड्राइवरलेस यानी ऑटो मोड में चलने वाली कार का लाइव टेस्ट किया गया है, लेकिन इस दौरान बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

विज्ञापन


कार का कंट्रोल बिगड़ा और पुलिस वैन से टकरा गई

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार का अचानक कंट्रोल खो देती है और सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन से टकरा जाती है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया है कि ड्राइवरलेस कार को इंटरनेट और सैटेलाइट कनेक्शन से दूर बैठा ऑपरेटर चला रहा था।
विज्ञापन


इस्लामाबाद के डी-चौक में यह हादसा हुआ है। इस कार में एक पाकिस्तानी पत्रकार आगे की पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। पत्रकार कार के फीचर्स की जानकारी दे रहा था। इसी दौरान कार आगे बढ़ते हुए अचानक रिमोट से नियंत्रित स्टीयरिंग का कंट्रोल बिगड़ गया, जिसके बाद कार सीधे सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन की तरफ तेजी से बढ़ने लगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची गाय, कपड़ों में फंसाई सींग तो दुकानदार ने ऐसे खिलाई पानीपुरी

वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तानी पत्रकार कार को रोकने के लिए हैंडब्रेक खींच रहा है, लेकिन उसकी कोशिश काम नहीं आती है और सीधे कार पुलिस वैन से जाकर टकरा जाती है। पत्रकार ने बताया कि वह एबटाबाद के टेक्नोलॉजी उत्साही एहसान जफर के कहने पर आया था और इस ऑटोमेटेड ड्राइविंग तकनीक की रिपोर्टिंग कर रहा था। 



मराठी में बात करने के लिए मुंबई के ऑटो ड्राइवर ने निकाला अनोखा जुगाड़, वायरल हुआ वीडियो

पत्रकार ने बताया कि शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत आ गई। इसके बाद तकनीकी खराबी हुई और कार बेकाबू हो गई। उसने बताया कि कार को इंटरनेट के जरिए रिमोट से नियंत्रित किया जा रहा था। जैसे ही कनेक्शन टूटा कार अनियंत्रित हो गई। 

अध्ययन: 40 साल में 40 फीसदी ज्यादा शक्तिशाली हुआ अल नीनो, 1000 साल में पहली बार दिखा इतना ताकतवर

पत्रकार ने सोशल मीडिया पर बताया कि उसका मकसद इस युवा टेक इनोवेटर को बदनाम करना नहीं था। उसने लोगो को नई तकनीक के इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed