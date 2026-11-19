ब्राजील के अमेजन के घने जंगलों में आज भी कुछ ऐसे आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई खास संपर्क नहीं है। इनकी जिंदगी जंगल और प्रकृति के बीच ही गुजरती है। ऐसे में जब इनका कोई समूह अचानक जंगल से बाहर दिखाई देता है, तो यह अपने आप में बड़ी बात होती है। ब्राजील में ऐसा ही एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। यहां आवा समुदाय के करीब 20 लोग अचानक जंगल से बाहर आ गए। इनमें पुरुषों के साथ महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। सबसे खास बात यह थी कि सभी के हाथों में धनुष और लंबे तीर थे।

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A new video has emerged showing members of the isolated Awa tribe who live in the remote part of Brazil’s Amazon forest. The group ventured out of the forest and accepted food as aid workers raise concerns about the dangers posed by illegal loggers and hunters. https://t.co/h8UrlQfdoA — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026

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आवा समुदाय के ये लोग अरारिबोइया इंडिजिनस टेरिटरी में बने एक सरकारी निगरानी पोस्ट और तवारी गांव के पास पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां मौजूद सरकारी टीम से खाने के लिए याम यानी एक तरह की जड़ वाली सब्जी मांगी। खाना मिलने के बाद सभी लोग उसे लेकर वापस जंगल में चले गए। आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन सर्वाइवल इंटरनेशनल के मुताबिक, कई दशकों में इस तरह आवा समुदाय के लोगों का एक साथ सामने आना बेहद दुर्लभ है।आवा ब्राजील के अमेजन जंगल में रहने वाला एक आदिवासी समुदाय है। इनके कुछ समूह आज भी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं। इनका दूसरे लोगों से नियमित संपर्क नहीं होता। जंगल ही इनका घर है और खाने-पीने के लिए ये पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। शिकार करना, मछली पकड़ना और जंगल से फल, जड़ें और दूसरी खाने की चीजें इकट्ठा करना इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।इनकी सामाजिक परंपराएं भी काफी अलग हैं। मानवशास्त्रियों के अध्ययनों के मुताबिक, यहां शादी को लेकर कोई एक तय नियम नहीं है। पुरुष और महिलाएं एक से ज्यादा बार शादी कर सकते हैं। कुछ अध्ययनों में एक महिला के एक से अधिक पति होने के उदाहरण भी मिले हैं। इस व्यवस्था को पॉलीएंड्री यानी बहुपतित्व कहा जाता है। हालांकि, यह पूरे समुदाय में एक जैसी परंपरा नहीं है।आवा समुदाय का जंगल के जानवरों से रिश्ता भी काफी अनोखा है। अगर शिकार के दौरान किसी मादा बंदर की मौत हो जाए और उसका बच्चा जिंदा बच जाए, तो कई बार ये लोग उसे अपने साथ ले आते हैं। इसके बाद उसकी देखभाल परिवार के सदस्य की तरह करते हैं। मानवशास्त्रीय अध्ययनों में आवा महिलाओं द्वारा बंदर के बच्चों को दूध पिलाने और उनकी परवरिश करने का भी जिक्र मिलता है।आवा समुदाय के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके जंगल और जमीन की सुरक्षा है। इनके पारंपरिक इलाकों में अवैध पेड़ कटाई करने वाले, शिकारी और पशुपालक घुसपैठ कर रहे हैं। इससे इनके रहने और खाने के प्राकृतिक साधनों पर खतरा बढ़ रहा है।फिलहाल यह साफ नहीं है कि करीब 20 लोगों का यह समूह किस वजह से जंगल से बाहर आया था। माना जा रहा है कि वे खाने की तलाश में सरकारी निगरानी पोस्ट तक पहुंचे होंगे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, लंबे समय से बाहरी दुनिया से दूर रहने के कारण इन लोगों को संक्रमण का खतरा भी रहता है। सामान्य संक्रामक बीमारियां भी इनके लिए गंभीर साबित हो सकती हैं।