सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाना खूब सुनाई दे रहा है। गाने के बोल हैं, 'साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा...'। 1999 में आई फिल्म 'आरजू' के इस गाने को अगर आप भी इन दिनों अपनी इंस्टाग्राम टाइमलाइन पर बार-बार देख रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ माधुरी दीक्षित नहीं हैं। दरअसल इस गाने के साथ हॉलीवुड का मशहूर सुपरहीरो बैटमैन कुछ ऐसे अंदाज में नजर आ रहा है कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं।

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आमतौर पर बैटमैन को ऊंची इमारतों, अंधेरी रातों और अपराधियों से लड़ते हुए देखा जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही देसी बैटमैन सीरीज में उसका सामना भारतीय गलियों और रोजमर्रा की परेशानियों से हो रहा है। यहां उसे न तो कोई बड़ा विलेन परेशान कर रहा है और न ही कोई खतरनाक अपराधी, बल्कि भारतीय सड़कों का ट्रैफिक, ऑटो-रिक्शा और आम जिंदगी के नजारे उसके नए चैलेंज बन गए हैं।इस सीरीज के वीडियो सुजल जैसवार के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए गए हैं। इनमें बैटमैन को पूरी तरह भारतीय माहौल में दिखाया गया है। कभी वह आम भारतीय गलियों में घूमता नजर आता है तो कभी सड़क और चाय की टपरी जैसे नजारों के बीच दिखाई देता है। सबसे मजेदार बात है इन वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक। बैटमैन के गंभीर अंदाज के साथ 'साजन साजन' गाना जिस तरह फिट किया गया है, उसे देखकर लोगों को हंसी आ रही है।इन वीडियो को देखकर आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया है? क्या इसके पीछे पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का कमाल है? दरअसल, ऐसे वीडियो तैयार करने में एआई टूल्स के साथ क्रिएटिव एडिटिंग और वीडियो कंपोजिशन की भी भूमिका हो सकती है। एआई की मदद से किसी मशहूर किरदार को नए माहौल में दिखाने वाले सीन तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद उनमें जरूरत के हिसाब से बैकग्राउंड, आवाज और म्यूजिक जोड़ा जाता है।इस सीरीज की खासियत सिर्फ बैटमैन को भारतीय माहौल में दिखाना नहीं है, बल्कि पुराने बॉलीवुड गाने और हॉलीवुड सुपरहीरो का अनोखा मेल भी है। एक तरफ बैटमैन का गंभीर किरदार है और दूसरी तरफ 90 के दशक का रोमांटिक गाना। यही उलटफेर इन वीडियो को मजेदार बना रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे क्रिएटिव वीडियो लोगों को इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि इनमें जानी-पहचानी चीजों को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया जाता है। देसी बैटमैन सीरीज भी इसी वजह से लोगों का ध्यान खींच रही है। अब बैटमैन को गॉथम सिटी में अपराधियों से लड़ते देखना तो पुरानी बात हो गई, इंटरनेट पर लोग उसके देसी कारनामों का मजा ले रहे हैं।