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#Operation_Jeevan Raksha #RPF_Gondia चलती ट्रेन मे गोंदिया रेलवे स्टेशन पर मिर्गी का दौरा पड़ने से असंतुलित हुए यात्री को #महिला_आरक्षक_दीपिका_बिसेन ने अदम्य साहस एवं कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल देते हुए यात्री की जान बचाई । @RPF_INDIA @rpfsecrhq @drmngpsecr @rpfpcg @gmsecr https://t.co/WofuCBAjC0 — RPF SECR NAGPUR (@rpfsecrnag) November 18, 2026

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यह मामला महाराष्ट्र के गोंदिया रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया। दौरे के कारण यात्री अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। ऐसे में उसके गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ गया। अचानक हुई इस घटना से आसपास मौजूद यात्री भी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या किया जाए।इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी दीपिका बिसेन ने तुरंत यात्री की मदद की। उन्होंने बिना देर किए यात्री को संभाला और उसे गिरने से बचाया। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती थी, लेकिन दीपिका ने धैर्य और सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने यात्री को सुरक्षित रखने के साथ ही उसकी मदद के लिए जरूरी कदम उठाए। उनकी इस तत्परता से यात्री को संभालने में काफी मदद मिली।इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में महिला पुलिसकर्मी की सतर्कता और यात्री की मदद करने का उनका अंदाज देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद लोग दीपिका बिसेन की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करना भी है। महिला पुलिसकर्मी ने जिस तरह एक अनजान यात्री की मदद के लिए तुरंत कदम उठाया, वह वाकई सराहनीय है। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि मुश्किल वक्त में किसी की छोटी सी पहल भी बड़ी राहत बन सकती है।