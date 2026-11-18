वायरल: चलती ट्रेन में यात्री को पड़ा मिर्गी का दौरा, फिर महिला पुलिसकर्मी ने जो किया उसे देख लोग कर रहे सलाम
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 18 Nov 2026 03:52 PM IST
सार
Viral Video: गोंदिया रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन में एक यात्री को मिर्गी का दौरा पड़ गया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी दीपिका बिसेन ने तुरंत उसे संभाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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विस्तार
भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। इस दौरान कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, जब यात्रियों को अचानक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं, जिन्हें देखकर पुलिस की वर्दी पर गर्व महसूस होता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला पुलिसकर्मी चलती ट्रेन में मिर्गी का दौरा पड़ने से परेशान एक यात्री की मदद करती नजर आ रही हैं। महिला पुलिसकर्मी की बहादुरी और सूझबूझ देखकर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
चलती ट्रेन में यात्री की बिगड़ी तबीयत
यह मामला महाराष्ट्र के गोंदिया रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया। दौरे के कारण यात्री अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। ऐसे में उसके गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ गया। अचानक हुई इस घटना से आसपास मौजूद यात्री भी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या किया जाए।
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महिला पुलिसकर्मी ने दिखाई बहादुरी
इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी दीपिका बिसेन ने तुरंत यात्री की मदद की। उन्होंने बिना देर किए यात्री को संभाला और उसे गिरने से बचाया। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती थी, लेकिन दीपिका ने धैर्य और सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने यात्री को सुरक्षित रखने के साथ ही उसकी मदद के लिए जरूरी कदम उठाए। उनकी इस तत्परता से यात्री को संभालने में काफी मदद मिली।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में महिला पुलिसकर्मी की सतर्कता और यात्री की मदद करने का उनका अंदाज देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद लोग दीपिका बिसेन की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करना भी है। महिला पुलिसकर्मी ने जिस तरह एक अनजान यात्री की मदद के लिए तुरंत कदम उठाया, वह वाकई सराहनीय है। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि मुश्किल वक्त में किसी की छोटी सी पहल भी बड़ी राहत बन सकती है।
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चलती ट्रेन में यात्री की बिगड़ी तबीयत
यह मामला महाराष्ट्र के गोंदिया रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया। दौरे के कारण यात्री अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। ऐसे में उसके गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ गया। अचानक हुई इस घटना से आसपास मौजूद यात्री भी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या किया जाए।
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#Operation_Jeevan Raksha #RPF_Gondia चलती ट्रेन मे गोंदिया रेलवे स्टेशन पर मिर्गी का दौरा पड़ने से असंतुलित हुए यात्री को #महिला_आरक्षक_दीपिका_बिसेन ने अदम्य साहस एवं कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल देते हुए यात्री की जान बचाई । @RPF_INDIA @rpfsecrhq @drmngpsecr @rpfpcg @gmsecr https://t.co/WofuCBAjC0— RPF SECR NAGPUR (@rpfsecrnag) November 18, 2026
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महिला पुलिसकर्मी ने दिखाई बहादुरी
इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी दीपिका बिसेन ने तुरंत यात्री की मदद की। उन्होंने बिना देर किए यात्री को संभाला और उसे गिरने से बचाया। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती थी, लेकिन दीपिका ने धैर्य और सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने यात्री को सुरक्षित रखने के साथ ही उसकी मदद के लिए जरूरी कदम उठाए। उनकी इस तत्परता से यात्री को संभालने में काफी मदद मिली।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में महिला पुलिसकर्मी की सतर्कता और यात्री की मदद करने का उनका अंदाज देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद लोग दीपिका बिसेन की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करना भी है। महिला पुलिसकर्मी ने जिस तरह एक अनजान यात्री की मदद के लिए तुरंत कदम उठाया, वह वाकई सराहनीय है। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि मुश्किल वक्त में किसी की छोटी सी पहल भी बड़ी राहत बन सकती है।