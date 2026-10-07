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ट्रेन में साइड लोअर सीट के लिए मांगे 1050 रुपये! लड़के की डिमांड सुनकर बुजुर्ग के उड़े होश

Wed, 07 Oct 2026 06:42 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 07 Oct 2026 06:42 PM IST
सार

ट्रेन में सफर कर रहे एक बुजुर्ग दंपत्ति ने एक युवक से अपनी सीट बदलने के लिए कहा। इसके बाज युवक ने उनसे एसी 3 की लोअर साइट सीट के लिए 1050 रुपये की मांग की। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। 

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train seat dispute passenger demands money from elderly couple side lower berth viral
ट्रेन में साइड लोअर सीट के लिए मांगे 1050 रुपये! लड़के की डिमांड सुनकर बुजुर्ग के उड़े होश - फोटो : AI

विस्तार
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ट्रेन में सफर के दौरान कई लोग सीट बदलने के लिए एक दूसरे से मदद मांगते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। एक यात्री ने एसी 3 कोच में अपनी साइड लोअर सीट की ऐसी कीमत लगाई कि पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, ट्रेन में एक यात्री ने बुजुर्ग दंपति को अपनी साइड लोअर सीट देने के बदले सीधे 1,050 रुपये की मांग लिए। इस घटना अब एक नई बहस छिड़ गई है। लोगों का सवाल है कि क्या अब सीट बदलना कमाई का जरिया बन गया है? कुछ लोगों का कहना है कि क्या शख्स में थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची है? 

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क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक महिला ने पूरी घटना शेयर किया है। महिला एसी 3 कोच में अपर बर्थ पर बैठकर पूरा मामला देख रही हैं। सफर के दौरान एक बुजुर्ग दंपत्ति ने साइड लोअर बर्थ पर बैठे एक युवक से अपनी सीट बदलने की गुजारिश की। लोग आमतौर पर बुजुर्गों को देखकर सीट छोड़ देते हैं, लेकिन यहां कहानी अलग थी। युवक ने सीधे शब्दों में कहा कि उसने यह सीट 2,100 रुपये में बुक की है। अगर सच में वह यह सीट चाहते हैं, तो उन्हें टिकट की आधी कीमत यानी 1,050 रुपये देने होंगे। 
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लड़के की बात सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति हैरान

युवक की बात सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति हैरान हो गए। उन्होंने चुपचाप वहां से हटना ही बेहतर समझा। युवक आराम से अपनी साइड लोअर सीट पर सोता रहा है। महिला ने इस पर तंज कसा है और लिखा है कि आज समझ आया कि एसी 3 में साइड लोअर सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि एक लग्जरी चीज'है। वैसे इसे पाना ही मुश्किल होता है, और बिना किसी फायदे के इसे छोड़ना तो और भी मुश्किल है।  
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लोगों की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया घटना के वायरल होने पर कुछ लोगों का कहना है कि पहले से प्लान की गई सीट हक जताना सही नहीं है, जबकि कई लोगों ने युवक से नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बुजुर्गों के प्रति थोड़ी हमदर्दी और इंसानियत दिखाना जरूरी है। कुछ लोगों का कहना है कि क्या सीट के बदले पैसे मांगना गैरकानूनी नहीं है? रेलवे को ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाना चाहिए।

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