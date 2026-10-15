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बिल्ली के बच्चे जैसी दिखता है ये मखमली कीड़ा, छूते ही उठेगा ऐसा दर्द कि याद आ जाएगी नानी

Thu, 15 Oct 2026 11:27 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 15 Oct 2026 11:27 AM IST
सार

Viral Video: देखने में मखमली और प्यारी लगने वाली पस कैटरपिलर नाम की इल्ली को छूना खतरनाक हो सकता है। इसके शरीर पर मौजूद जहरीले बाल जैसे कांटे त्वचा में चुभकर तेज दर्द, जलन और सूजन पैदा कर सकते हैं। इसलिए पार्क, बगीचे या पेड़-पौधों के आसपास इस तरह के कीड़ों को छूने से बचना चाहिए।

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This Cute Furry Caterpillar Can Cause Severe Pain If You Touch It
मखमली बालों के पीछे छिपा है खतरनाक राज - फोटो : एआई

विस्तार
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पार्क में घूमते समय या घर के बगीचे में काम करते हुए कई बार ऐसे छोटे जीव नजर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें छूने का मन करता है। लेकिन हर खूबसूरत दिखने वाला जीव नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ऐसी ही इल्ली है, जो देखने में किसी छोटी, मखमली बिल्ली जैसी लगती है। इसके शरीर पर सुनहरे और मुलायम बाल दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हीं के नीचे दर्द देने वाले जहरीले कांटे छिपे होते हैं। इसे छूने पर त्वचा में तेज दर्द और जलन हो सकती है। इसलिए अगली बार बगीचे में ऐसा कोई जीव दिखाई दे, तो उसे हाथ लगाने से बचें।

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मखमली शरीर के नीचे छिपा है खतरा
इस इल्ली को पस कैटरपिलर कहा जाता है। यह फ्लैनल मॉथ की एक प्रजाति का लार्वा है। इसका शरीर घने, मुलायम बालों से ढका होता है, जिसकी वजह से यह बिल्ली के बच्चे जैसा दिखाई देता है। लेकिन इसके बालों के बीच जहरीले कांटे मौजूद होते हैं। छूने पर ये कांटे त्वचा में चुभ सकते हैं और शरीर में तेज प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं।इसके संपर्क में आने पर तेज दर्द, जलन, लाल निशान और सूजन हो सकती है। कुछ लोगों को इसके अलावा दूसरी परेशानियां भी हो सकती हैं। इसका असर हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। इसलिए इसे देखकर छूने या उठाने की कोशिश बिल्कुल न करें।
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पेड़-पौधों पर छिपकर रहती है यह इल्ली
पस कैटरपिलर अपने शुरुआती जीवन में पेड़-पौधों की पत्तियां खाती है। बड़ी होने पर यह अपने जीवन चक्र के अगले चरण में पहुंचती है और आखिरकार मॉथ यानी पतंगे में बदल जाती है। इसका रंग और बालों से ढका शरीर इसे आसपास की जगह में पहचानना मुश्किल बना सकता है। यह इल्ली पेड़ों और झाड़ियों पर मिल सकती है। इसलिए बगीचे में पत्तियों को हटाते समय या पेड़-पौधों की छंटाई करते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। खासकर बच्चों को समझाएं कि किसी अनजान कीड़े को हाथ न लगाएं।
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 बगीचे में काम करते समय रखें ध्यान
अगर आप घर में बागवानी करते हैं, तो पत्तियों और झाड़ियों को संभालते समय दस्ताने पहनें। किसी अनजान इल्ली को नंगे हाथों से हटाने की कोशिश न करें। बच्चों और पालतू जानवरों को भी ऐसे कीड़ों से दूर रखें। अगर गलती से यह इल्ली त्वचा पर चिपक जाए, तो उसे नंगे हाथों से हटाने के बजाय सावधानी बरतें। त्वचा पर चुभे कांटों को दबाने या रगड़ने से बचें। दर्द तेज हो, सूजन बढ़े या उल्टी, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। याद रखें प्रकृति में दिखने वाला हर छोटा और प्यारा जीव छूने के लिए सुरक्षित नहीं होता। थोड़ी-सी सावधानी आपको दर्द और परेशानी से बचा सकती है।

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