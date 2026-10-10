स्टूडेंट के गंजे सिर पर तबला बजाने लगे सरकारी टीचर, वीडियो वायरल होते ही हुई कार्रवाई, शिक्षक सस्पेंड

सरकारी स्कूलों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ टीचर अपनी हरकतों से पूरे विभाग की छवि खराब कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आया एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। इसमें एक शिक्षक क्लास के अंदर बैठे स्टूडेंट के सिर पर तबला बजाते नजर आ रहे हैं। टीचर को ऐसा करते हुए हंसी भी आ रही है, जबकि बाकी बच्चे सामने बैठकर यह सब देख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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शर्मनाक :- सरकारी स्कूल के इंचार्ज शिक्षक ने बच्चे के घुटे हुए सिर पर तबला बजाते हुए Reel बनवाई..! शिक्षक ने खुद के फेसबुक Account से वीडियो किया Viral....📸 उत्तर प्रदेश के इटावा में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक द्वारा बच्चे के गंजे सिर को तबले की तरह बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इंचार्ज शिक्षक का नाम दिनेश माथुर है..BSA ने मास्टर साहब को सस्पेंड कर दिया है ! https://t.co/mETdhQIA41 — Rahul Saini (@JtrahulSaini) October 9, 2026

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वायरल वीडियो में दिनेश माथुर नाम के शिक्षक एक स्टूडेंट के सिर पर तबला बजाते दिखाई दे रहे हैं। वह इस दौरान हंसते भी नजर आते हैं। क्लास में मौजूद दूसरे बच्चे भी उनके सामने बैठे हैं। जिस जगह बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, वहां शिक्षक की यह हरकत देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं। बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करना आखिर कहां तक सही है?जानकारी के मुताबिक यह वीडियो उत्तर प्रदेश के इटावा के एक सरकारी स्कूल में बनाया गया था। राहुल सैनी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने घटना से जुड़ी जानकारी भी दी है। बताया जा रहा है कि शिक्षक दिनेश माथुर ने वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट से भी शेयर किया था। इसके बाद वीडियो वायरल हो गया और लोगों का ध्यान इस पर गया।वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने शिक्षक दिनेश माथुर को सस्पेंड कर दिया। जिस हरकत को शिक्षक शायद मजाक और मस्ती समझ रहे थे, वह उनके लिए परेशानी की वजह बन गई। इस घटना ने क्लास में बच्चों के साथ शिक्षकों के व्यवहार को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स शिक्षक को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि माथुर साहब अब घर बैठकर तबला बजा सकते हैं। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की कि अब इनका तबला बजाओ। लोग शिक्षक की इस हरकत को गलत बताते हुए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।