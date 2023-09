Viral Video: बिच्छुओं की खेती का वीडियो वायरल, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे, जहर की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Viral Video: धरती पर जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां मौजूद हैं, जिनकी कोई न कोई खासियत होती है। सभी जीव जंतु प्राकृतिक से जुड़े हैं। धरती पर सांप-बिच्छू समेत कई खतरनाक जीव पाए जाते हैं। यह जीव बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन इंसानों के बड़े काम के होते हैं।

A scorpion farm for extracting their venom, which has many medical applications. pic.twitter.com/bC4rg6tEBr