वायरल: न पेट्रोल पंप का चक्कर, न नई बाइक का खर्च; लड़के ने साइकिल में फिट कर दिया इंजन

आज कल हर कोई करियर बनाने से लेकर मनोरंजन करने तक के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। इंस्टाग्राम वो प्लेटफॉर्म है, जहां कोई भी अपना टैलेंट दिखाकर फेमस हो जाता है। अगर किसी को वायरल होने की चाह होती है तो वो अपने वीडियो को इंस्टाग्राम के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। हालांकि, वायरल होने वाले वीडियो में जुगाड़ के वीडियो को भी लोगों द्वारा खूब देखा जाता है। भारत में हर छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक का जुगाड़ मुमकिन है। कभी-कभी तो कुछ ऐसे वीडियोज हमारे सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर क्रिएटर के क्रिएटिविटी की दाद देनी पड़ती है। तो आज की खबर में हम आपको एक ऐसे ही वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक लड़के ने अपनी साइकिल को बाइक में तब्दील कर दिया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स उसके इस क्रिएटिविटी की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। और कई लोगों कहना है कि ऐसी प्रतिभाओं की सराहना जरूर करनी चाहिए। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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