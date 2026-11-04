वायरल: न पेट्रोल पंप का चक्कर, न नई बाइक का खर्च; लड़के ने साइकिल में फिट कर दिया इंजन
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक लड़के का अनोखा जुगाड़ तेजी से वायरल हो रहा है। उसने अपनी पुरानी साइकिल में इंजन फिट करके उसे बाइक में बदल दिया। वीडियो में वह किक मारकर इंजन चालू करता नजर आ रहा है। इस अनोखे आविष्कार को देखकर लोग लड़के की क्रिएटिविटी और देसी जुगाड़ की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
विस्तार
आज कल हर कोई करियर बनाने से लेकर मनोरंजन करने तक के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। इंस्टाग्राम वो प्लेटफॉर्म है, जहां कोई भी अपना टैलेंट दिखाकर फेमस हो जाता है। अगर किसी को वायरल होने की चाह होती है तो वो अपने वीडियो को इंस्टाग्राम के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। हालांकि, वायरल होने वाले वीडियो में जुगाड़ के वीडियो को भी लोगों द्वारा खूब देखा जाता है। भारत में हर छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक का जुगाड़ मुमकिन है। कभी-कभी तो कुछ ऐसे वीडियोज हमारे सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर क्रिएटर के क्रिएटिविटी की दाद देनी पड़ती है। तो आज की खबर में हम आपको एक ऐसे ही वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक लड़के ने अपनी साइकिल को बाइक में तब्दील कर दिया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स उसके इस क्रिएटिविटी की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। और कई लोगों कहना है कि ऐसी प्रतिभाओं की सराहना जरूर करनी चाहिए। तो आइए विस्तार से जानते हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप हक्के-बक्के रह जाएंगे। इस वीडियो में शख्स ने ऐसा कारनामा कर के दिखा दिया है, जिस पर यकीन करना ही बहुत मुश्किल है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने अपनी पुरानी साइकिल में इंजन फिट कर दिया है और उसे एक बाइक का रूप दे दिया है। यही नहीं, शख्स इसमें किक मारके मशीन को भी चालू कर देता है। इसके साथ पहिया भी तुरंत ही घूमने लगता है। इस वीडियो को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में भले ही लोगों के पास संसाधनों की कमी होगी, लेकिन वह अपनी प्रतिभा से किसी भी मुश्किल काम को आसन कर ही लेते हैं।
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वीडियो पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शंस
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख यूजर्स आश्चर्यचकित रह गए। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'यह तो भारतीय टैलेंट है कि लोग कम संसाधनों में भी अच्छी चीज का आविष्कार कर लेते हैं।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'यह तो बजट फ्रेंडली बाइक लग रही है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, भाई गजब का दिमाग लगाया है, बस दिक्कत यही है कि तुम्हें इसे बनाने के लिए अच्छे रिसोर्सेस नहीं मिल पाए।' एक यूजर ने लिखा, 'सच में भारत में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बस लोगों की प्रतिभा बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही दिखनी चाहिए।'