आईफोन के लिए जान जोखिम में डालने पहुंचा युवक, बिजली के टावर पर चढ़कर मचाया हड़कंप

आजकल स्मार्टफोन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। खासकर युवाओं में महंगे फोन और नए गैजेट्स का काफी क्रेज देखने को मिलता है। कई बार लोग अपनी पसंद का फोन खरीदने के लिए परिवार से जिद भी करते हैं। लेकिन हरियाणा के मेवात से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां एक युवक को आईफोन खरीदने की ऐसी जिद चढ़ी कि उसने अपनी जान तक खतरे में डाल दी। युवक आईफोन की मांग पूरी नहीं होने पर गांव के पास लगे हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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मिली जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला हरियाणा के मेवात के जहताना गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव का एक युवक काफी समय से अपने माता-पिता से महंगा आईफोन खरीदने की मांग कर रहा था। वह चाहता था कि उसके माता-पिता उसे आईफोन दिला दें, लेकिन परिवार ने उसकी इस मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक नाराज हो गया और उसने अपनी जिद मनवाने के लिए ऐसा कदम उठा लिया, जिसे देखकर गांव के लोग भी घबरा गए।युवक गुस्से में गांव के पास मौजूद हाईटेंशन बिजली लाइन के टावर पर चढ़ने लगा। देखते ही देखते वह टावर की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया और वहां जाकर बैठ गया। इतनी ऊंचाई पर युवक को बैठा देखकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिवार के लोग भी काफी परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युवक को सुरक्षित नीचे कैसे उतारा जाए।मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक को नीचे उतारने की कोशिश शुरू की। हालांकि, इस घटना में एक राहत की बात यह थी कि जिस बिजली लाइन का टावर था, उसका निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। टावर पर बिजली के तार नहीं लगाए गए थे। ऐसे में युवक के करंट की चपेट में आने का खतरा नहीं था। अगर लाइन चालू होती तो यह घटना बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। काफी देर तक युवक को समझाने की कोशिश की गई। पुलिस और ग्रामीणों की मशक्कत के बाद आखिरकार उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इसके बाद परिवार और मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी को युवक की हरकत पर हैरानी हो रही है तो कोई उसकी जिद को गलत बता रहा है। आईफोन जैसे महंगे फोन के लिए अपनी जान जोखिम में डालना किसी भी तरह से समझदारी नहीं है। यह घटना बताती है कि बच्चों और युवाओं की जिद को संभालते समय परिवार को धैर्य रखना कितना जरूरी है। वहीं, युवाओं को भी समझना चाहिए कि कोई भी महंगा फोन जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता।