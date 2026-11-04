दरवाजे पर सिलेंडर रखते ही लगी आग, जोरदार धमाके से मचा हड़कंप, बाल-बाल बचा डिलीवरी बॉय

कई बार छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है। खासकर जब बात गैस सिलेंडर की हो तो जरा सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा ही एक डराने वाला मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आया है। यहां गैस सिलेंडर पहुंचाने आए एक डिलीवरी बॉय के साथ अचानक ऐसा हादसा हुआ कि आसपास के लोग भी सहम गए। घर के दरवाजे पर सिलेंडर रखते ही उसमें आग लग गई और देखते ही देखते जोरदार धमाका हो गया। गनीमत रही कि डिलीवरी बॉय ने समय रहते अपनी जान बचा ली और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। यह घटना बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके की बताई जा रही है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सिलेंडर में आग लगने से लेकर धमाके तक का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है।

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