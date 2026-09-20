15 दिन के मासूम बच्चे को ट्रेन में छोड़कर चली गई मां, वीडियो देखकर भर आएंगी आंखें

कहा जाता है कि दुनिया में मां को सबसे बड़ा योद्धा होती है। मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। वह बड़े-बड़े खतरे से भिड़ जाती है। मां और बेटे का रिश्ता सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन मुंबई से सामने एक घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दी है। यहां पर एक मां ने अपने 15 दिन के मासूम बच्चे को लोकल ट्रेन में छोड़कर चली गई।

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अगर बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते तो पैदा क्यों करते हैं...?



एक माँ ने 15 दिन के मासूम को चलती मुंबई लोकल में छोड़ दिया



मुंबई की हार्बर लाइन की पनवेल जा रही लोकल में एक महिला अपने 15 दिन के नवजात बच्चे और सामान के साथ सफर कर रही थी



सीवुड्स स्टेशन पर उसने दो सहयात्रियों से… pic.twitter.com/Y7wZCRUKRY — Sanju (@SanjuKu79832010) September 19, 2026

सोशल मीडिया पर भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना मुंबई की हार्बर लाइन की पनवेल जा रही लोकल ट्रेन की है। जानकारी के मुताबिक, एक महिला अपने सिर्फ 15 दिन के नवजात बच्चे और कुछ सामान के साथ लोकल ट्रेन में यात्रा कर रही थी। ट्रेन के सीवुड्स स्टेशन पर पहुंचने पर महिला ने वहां मौजूद दो सहयात्रियों से अपना सामान संभालने में मदद मांगी। लेकिन सहयात्रियों ने कल्पना नहीं की थी कि आगे क्या होने वाला है।महिला ने सामान देखने के लिए कहकर मौका देखकर खुद ट्रेन से नीचे उतर गई और अपने 15 दिन के बच्चे को ट्रेन में छोड़कर चल गई। कुछ देर बाद यात्रियों को अहसास हुआ कि महिला ट्रेन में नहीं है और बच्चा अकेला है, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने मासूम को संभाला और पूरे मामले जानाकरी संबंधित लोगों को दी। इस वायरल वीडियो ने लोगों को रुला दिया है। लोगों का कहना है कि जिस बच्चे ने अभी ठीक दुनिया नहीं देखी, उसे कैसे एक मां अकेले छोड़ जा सकती है।इस समय बच्चे को मां की सबसे अधिक जरूरत होती है। ऐसे में उसका ट्रेन में अकेले छोड़कर चेले जाना दिल को हिला देने वाला है। सोशल मीडिया मामला सामने आने के बाद लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने महिला के इस कदम सवाल खड़े किए हैं और उनका कहना है कि जन्म के बाद बच्चे को ऐसा छोड़ देना बेहद दर्दनाक है।यह खबर सोशल मीडिया पर मिला जानकारी के आधार बनाई गई है। बताया गया है कि मासूम को ट्रेन में अकेला छोड़ दिया गया था। पूरे मामले की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।