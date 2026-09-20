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वायरल वीडियो: बहू के साथ सास ने किया शानदार डांस, हरियाणवी गाने पर लगाए ठुमके, जोड़ी ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

Sun, 20 Sep 2026 01:33 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 01:33 PM IST
सार

डांस वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर सास-बहू का डांस वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों ने हरियाणवी गाने पर शानदार डांस किया है। सास-बहू की जोड़ी की लोग तारीफ कर रहे हैं। 

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बहू के साथ सास ने किया शानदार डांस, हरियाणवी गाने पर लगाए ठुमके - फोटो : instagram

विस्तार
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डांस वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर सास-बहू के डांस ने तहलका मचा दिया है। इस जोड़ी ने शानदार डांस किया है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। वायरल वीडियो में लोग सास-बहू का अंदाज देखकर काफी खुश हैं। दोनों ने हरियाणवी गाने पर जबरदस्त डांस किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सास और बहू हरियाणवी गाने कर रही हैं। दोनों के बीच गजब की जुगलबंदी दिख रही है। 

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सबसे खास बात यह है कि सास ने पूरे उत्साह के साथ बहू का साथ दिया है और डांस किया है। एक समय सास जमीन बैठकर डांस करते हुए दिख रही है। उनका अंदाज देखकर लोग उत्साहित नजर आते हैं। उम्र का परवाह किए बिना सांस ने पूर जोश के साथ डांस किया है। इस दौरान दोनों के चेहर खुशी साफ नजर आ रही है। 
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सास-बहू एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस कर रही है। डांस के बीच मजेदार एक्सप्रेशन भी दिख रहा है। वीडियो देखने वाले लोग सास और बहू की जोड़ी को खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर पारिवारिक डांस देखने को मिलते हैं, लेकिन सास-बहू की जोड़ी डांस करते हुए कम ही नजर आती है। वीडियो में सास और बहू की जोड़ी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर डांस का वीडियो शेयर किया गया है। इसमें दिख रहा है कि सास और बहू दोनों ने सूट-सलवार पहना हुआ है। दोनों हरियाणवी गाने पर मस्ती में डांस कर रही है। वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, मैं मम्मी जी के साथ। इस वीडियो को 33 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। 

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सास-बहू के डांस को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस जोड़ी की तारीफ करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है कि दादी का डांस गजब है। कसम से जैसे हमारी डांस कर रही हो। 

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