इंसान की फितरत होती है कि उसे हमेशा कुछ और चाहिए। क्रिकेट के मैदान पर भी फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी को बार-बार खेलते देखना चाहते हैं। खासकर जब बात महेंद्र सिंह धोनी की हो, तो उनके चाहने वालों की उम्मीदें खत्म होने का नाम ही नहीं लेतीं। आईपीएल में धोनी को खेलते देखने की आस लगाए बैठे फैंस के लिए 17 नवंबर का दिन भावुक कर देने वाला रहा। 45 साल की उम्र में माही ने आखिरकार आईपीएल में अपने खिलाड़ी के सफर को अलविदा कह दिया। हालांकि, वह चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मेंटर के तौर पर जुड़े रहेंगे, लेकिन अब उन्हें पीली जर्सी में बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग करते देखना मुमकिन नहीं होगा।

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बिहारियों और छठ पूजा के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में ! 📍 मुंबई महाराष्ट्र https://t.co/jyZJPs6EZT — बाहरी बिहारी (@Bahari_Bihari) November 16, 2026

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No hopes left, no expectations anymore. Just endless love and respect for you, Thala!💛 https://t.co/SOrbf9TM0L — 91 Notout (@Dhoni_inspires) November 17, 2026

Happy retirement, Thala. It really felt special to witness you play. https://t.co/thNTIYppss — Homie (@homelander_yyy) November 17, 2026

Thank you Thala MS dhoni Thank you for everything Happy retirement 💛🥺 #MSDhoni https://t.co/xm9J1ffDlg — revengeseeker (@revengeseekerr) November 17, 2026

धोनी के संन्यास की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। किसी ने मीम शेयर करके अपना दुख जाहिर किया तो किसी ने उनके क्रिकेट सफर को याद करते हुए धन्यवाद कहा। दरअसल, धोनी ने सिर्फ अपनी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग से ही नहीं, बल्कि अपनी कप्तानी और शांत स्वभाव से भी करोड़ों लोगों का दिल जीता है।धोनी की एक खास बात हमेशा चर्चा में रही है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कई बार ऐसे फैसले लिए, जिनकी जानकारी फैंस को अचानक मिली। उनके संन्यास लेने का अंदाज भी कुछ ऐसा ही रहा। इस बार भी उनके आईपीएल से विदाई की खबर ने चाहने वालों को भावुक कर दिया। एक्स पर एक यूजर शिवांश ने धोनी के लिए लिखा, 'धोनी और उनकी चुपचाप चले जाने की कला।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि अब कोई उम्मीद या अपेक्षा नहीं बची है। बस थाला के लिए ढेर सारा प्यार और सम्मान है।धोनी के संन्यास पर कई यूजर्स ने मजेदार लेकिन भावुक मीम भी शेयर किए। एक यूजर ने ऐसा मीम पोस्ट किया, जिसका मतलब था कि शायद कोई इंसान अपनी माशूका के जाने पर भी इतना दुखी न हो, जितना धोनी के क्रिकेट से विदा लेने पर हो रहा है। वहीं एक दूसरे मीमर ने चार मशहूर फिल्मी कलाकारों की रोने वाली तस्वीरें एक साथ शेयर कीं। इसके जरिए उसने बताया कि माही के जाने से उनके फैंस का क्या हाल है।आईपीएल में धोनी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही वह मैदान पर उतरते थे, स्टेडियम में धोनी-धोनी के नारे गूंजने लगते थे। चेन्नई ही नहीं, दूसरी टीमों के मैदानों पर भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। इसी बात को लेकर एक मीमर ने लिखा कि अब तो नॉइज मीटर की नौकरी ही चली गई। वहीं एक यूजर ने धोनी के मैदान से जाते हुए वीडियो के साथ उन्हें रिटायरमेंट की बधाई दी। उसने लिखा कि माही इंसान भले ही एक थे, लेकिन उनसे जुड़ी लोगों की भावनाएं अनगिनत थीं। बता दें कि धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार आईपीएल चैंपियन बनाया है। अब आईपीएल 2027 से वह टीम के मेंटर की जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी माही का चेन्नई से रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैदान पर उनके हेलीकॉप्टर शॉट और विकेट के पीछे उनकी फुर्ती को देखने का इंतजार अब यादों का हिस्सा बन जाएगा।