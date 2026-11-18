सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। कभी किसी का अजीबोगरीब डांस वायरल हो जाता है, तो कभी किसी की अनोखी हरकत इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन जाती है। अब पाकिस्तानी इंटरनेट पर्सनैलिटी चाहत फतेह अली खान का एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। अपने बेसुरे गानों और अलग अंदाज के लिए मशहूर चाहत इस बार किसी गाने की वजह से नहीं, बल्कि लाइटर के साथ किए गए एक अजीबोगरीब स्टंट के कारण चर्चा में हैं। उनका यह वीडियो देखकर लोग हैरान भी हैं और जमकर मजे भी ले रहे हैं।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में चाहत फतेह अली खान पीले रंग का कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं। उनके गले में एक लंबी माला भी दिखाई दे रही है। वीडियो में वह कैमरे के सामने खड़े होकर बाएं हाथ से लाइटर जलाते हैं। इसी दौरान वह अपने दाएं हाथ से मुंह में कुछ डालते या फूंक मारते दिखाई देते हैं। अगले ही पल लाइटर की लौ के संपर्क में आते ही उनके चेहरे के ठीक सामने आग का बड़ा गुबार उठ जाता है।अचानक आग भड़कने से चाहत भी एक पल के लिए घबरा जाते हैं। वह तुरंत पीछे की ओर हटते हैं और अपना चेहरा संभालते नजर आते हैं। हालांकि, कुछ ही पलों में आग बुझ जाती है और वह फिर से सामान्य होकर कैमरे की तरफ देखने लगते हैं। गनीमत रही कि इस घटना में उन्हें कोई शारीरिक नुकसान होता दिखाई नहीं दिया। लेकिन जिस तरह अचानक उनके चेहरे के सामने आग भड़की, उसे देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं।चाहत फतेह अली खान का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर इसे शेयर किया गया है। वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं, जबकि 23 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है। वीडियो देखने के बाद यूजर्स चाहत के इस स्टंट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब समझ आया कि इनके आगे के बाल कहां गायब हुए। वहीं, दूसरे यूजर ने हैरानी जताते हुए पूछा कि आखिर हमने अभी-अभी क्या देख लिया? यह किस तरह का टैलेंट है? कुछ लोग उनके इस अंदाज पर हंस रहे हैं, तो कुछ अचानक भड़की आग को देखकर चिंता भी जता रहे हैं।