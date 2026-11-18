जिम में फिटनेस बनाने के लिए लोग घंटों पसीना बहाते हैं। कोई वजन कम करने के लिए दौड़ लगाता है तो कोई अपनी सेहत सुधारने के लिए एक्सरसाइज करता है। लेकिन वर्कआउट के दौरान की गई छोटी सी लापरवाही भी कभी-कभी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। वीडियो में एक युवती ट्रेडमिल पर दौड़ते समय अचानक अपना संतुलन खो देती है और पीछे बनी खिड़की से सीधे नीचे जा गिरती है।

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Final Destination irl💀 https://t.co/JrLuPfmPGj — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 15, 2026

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वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जिम में कई लोग अलग-अलग मशीनों पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसी दौरान एक युवती ट्रेडमिल पर दौड़ती नजर आती है। वह सामान्य तरीके से वर्कआउट कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वहां मौजूद किसी भी शख्स को संभलने का मौका नहीं मिलता।वीडियो में दिखाई देता है कि युवती ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए अपना संतुलन खो बैठती है। मशीन की तेज चलती बेल्ट के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाती और पीछे की तरफ गिरने लगती है। दुर्भाग्य से ट्रेडमिल के ठीक पीछे एक बड़ी खिड़की बनी हुई थी। खिड़की पर कोई सुरक्षा ग्रिल या जाली भी नजर नहीं आती। ऐसे में युवती सीधे खिड़की से बाहर नीचे जा गिरती है। अचानक हुए इस हादसे को देखकर जिम में मौजूद दूसरे लोग भी घबरा जाते हैं। वे तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ते हैं। पूरी घटना इतनी तेजी से होती है कि किसी को भी युवती को पकड़ने या उसे गिरने से बचाने का मौका नहीं मिल पाता।यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जिम की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ट्रेडमिल जैसी मशीन को खिड़की के बिल्कुल पास लगाना बेहद खतरनाक हो सकता है। जिम में एक्सरसाइज करने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मशीनों के आसपास पर्याप्त जगह और खिड़कियों पर सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। एक यूजर ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि आखिर किसी ने ट्रेडमिल को खुली खिड़की के सामने लगाने के बारे में सोचा कैसे? वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि जिम में मशीन लगाने से पहले सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। कुछ लोगों ने जिम जाने वालों को भी सावधान रहने की सलाह दी। उनका कहना है कि ट्रेडमिल पर दौड़ने से पहले उसकी स्पीड जांचनी चाहिए और सुरक्षा क्लिप का इस्तेमाल करना चाहिए।