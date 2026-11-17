उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है। यहां अपने पिता के साथ हुई मारपीट से नाराज दो बेटियां एक डोसा दुकानदार की दुकान पर पहुंच गईं। दोनों ने वहां जमकर हंगामा किया और दुकान में रखा सामान उठाकर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखने के बाद कुछ लोग बेटियों के गुस्से को जायज बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि विरोध जताने का यह तरीका ठीक नहीं था।

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पापा का अपमान,बेटियां थी परेशान.. वाराणसी महमूरगंज क्षेत्र,मशहूर डोसा वाले के यहां दो लड़कियों ने अपने पापा से हुई मारपीट का गुस्सा इजहार करने पहुंची। दरअसल डोसा वालो ने मिलकर बेटियों के पापा को 4 नवबंर को खूब मारा. इस मामले में भेलूपुर थाना में डोसा वाले और उनके कर्मचारियों के खिलाफ 109 के तहत मुकदमा दर्ज लेकिन डोसा वाले कि पहुंच ऊपर तक होने के चक्कर में डेढ़ हफ्ते तक कोई कार्रवाई नही। इसी बात से खफा बेटियों ने डोसे वाले के दुकान पर जाकर वीडियो बना गुस्से का इजहार करना शुरू किया। इधर डोसे वाले के कर्मचारियों ने भी गुंडा टैक्स मांगने का आरोप लगा वीडियो बनाया जिससे बेटियां गुस्से में बेकाबू हो गई और दुकान में तोड़फोड़ कर डाला। यह स्थिति बेहद संवेदनशील और पीड़ादायक है। जब किसी परिवार के मुखिया पर जानलेवा हमला हो और हफ्तों तक कोई कार्रवाई न दिखे, तो परिवार के भीतर हताशा, बेबसी और गुस्सा पनपना स्वाभाविक है।हालांकि कानून के दायरे में रहकर उठाया गया कदम ही केस को मजबूत रखता है, क्योंकि गलत या उग्र तरीका कई बार खुद पीड़ित परिवार के खिलाफ़ चला जाता है। यदि आपके मामले में पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कई अन्य तरीके हैं जिससे अपनी बातों को आप पहुंच सकते हैं यह तरीका सही नहीं था बाकी बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो हम यही दुआ करते हैं. — Tushar Rai (@tusharcrai) November 16, 2026

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सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला वाराणसी के महमूरगंज इलाके का है। बताया जा रहा है कि यहां एक मशहूर डोसा दुकानदार और उसके कर्मचारियों पर दो लड़कियों के पिता के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। जानकारी के अनुसार 4 नवंबर को दुकानदार और उसके कर्मचारियों ने मिलकर लड़कियों के पिता की पिटाई की थी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। पोस्ट में दावा किया गया है कि भेलूपुर थाने में दुकानदार और उसके कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, परिवार का आरोप था कि शिकायत दर्ज होने के करीब डेढ़ सप्ताह बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।पिता के साथ हुई घटना और पुलिस कार्रवाई में देरी से दोनों बेटियां काफी नाराज थीं। इसी गुस्से में वे उस डोसा दुकान पर पहुंच गईं, जिसके मालिक पर उनके पिता के साथ मारपीट का आरोप था। दोनों ने वहां पहुंचकर वीडियो बनाना शुरू किया और दुकानदार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान दुकान पर मौजूद कर्मचारियों और लड़कियों के बीच बहस भी होने लगी।मामला तब और बढ़ गया, जब दुकान के कर्मचारियों ने भी लड़कियों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने उन पर रंगदारी यानी प्रोटेक्शन मनी मांगने का आरोप लगाया। इस बात से लड़कियां और भड़क गईं। इसके बाद उन्होंने दुकान में रखा सामान उठाकर इधर-उधर फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुकान में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स लड़कियों के समर्थन में उतर आए हैं। एक यूजर ने लिखा कि लड़की ने अच्छा काम किया, ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि अब उसे लड़कियों की चिंता हो रही है। एक और यूजर ने बेटियों का समर्थन करते हुए लिखा कि उन्होंने सही किया। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि पिता के साथ हुई घटना का विरोध करना अपनी जगह सही है, लेकिन दुकान में तोड़फोड़ करना इसका सही तरीका नहीं है।