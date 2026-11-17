आमतौर पर घर में बच्चे के जन्म की खबर मिलते ही खुशियों का माहौल बन जाता है। परिवार के सभी लोग नवजात को देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। दादा-दादी हों या नाना-नानी, हर कोई बच्चे को पहली बार गोद में लेने और उसे प्यार करने का इंतजार करता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि बच्चे के जन्म के बाद उसके दादा-दादी ही उससे मिलने अस्पताल न पहुंचें? सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक मामला चर्चा में है। यहां एक पिता ने अपनी बेटी के जन्म के बाद परिवार के बड़े-बुजुर्गों को उससे दूर रखने का फैसला लिया। इसकी वजह जानकर सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग राय दे रहे हैं।

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इंफ्लुएंसर रोहित कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। इसके साथ उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी का जन्म हुआ, तब उन्होंने परिवार के लिए एक ऐसा फैसला लिया, जिसे हर कोई समझ नहीं पाया। उन्होंने तय किया कि उनकी नवजात बेटी अस्पताल में दादा-दादी और परिवार के दूसरे सदस्यों से नहीं मिलेगी। रोहित के मुताबिक, यह फैसला उन्होंने किसी से नाराजगी या परिवार के रिश्तों में दूरी बनाने के लिए नहीं लिया था। इसके पीछे उनकी पत्नी की मानसिक शांति, डिलीवरी के बाद उसकी रिकवरी और अपने छोटे से परिवार की प्राइवेसी को प्राथमिकता देना था। उनका मानना था कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मां को सबसे ज्यादा आराम और अपनों के सहयोग की जरूरत होती है।रोहित ने अपनी बात रखते हुए बताया कि मां बनना सिर्फ बच्चे को जन्म देने तक सीमित नहीं है। इसके बाद महिला के शरीर को ठीक होने में समय लगता है। उसे बच्चे को संभालना होता है, स्तनपान कराना होता है और रातों की नींद भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में नई मां के लिए हर समय मेहमानों से मिलना या परिवार की उम्मीदों को पूरा करना आसान नहीं होता।रोहित ने साफ किया कि उनका मकसद दादा-दादी या नाना-नानी का अपमान करना नहीं था। वह सिर्फ इतना चाहते थे कि शुरुआत में उन्हें अपनी पत्नी और बेटी के साथ समय बिताने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि किसी की पोती या नातिन बनने से पहले बच्ची उनकी बेटी है। इसलिए उसके जन्म के बाद अपने परिवार की जरूरतों को समझना जरूरी था।उनकी इस बात ने एक बार फिर बच्चे के जन्म के बाद परिवार की भूमिका और नई मां की जरूरतों को लेकर चर्चा छेड़ दी है। दरअसल, हर परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं। ऐसे में नवजात से मिलने को लेकर भी माता-पिता की सुविधा और मां की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। रिश्ते अपनी जगह अहम हैं, लेकिन नई मां को अपनी रिकवरी के लिए समय और सुकून मिलना भी उतना ही जरूरी है।