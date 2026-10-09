सांप को हल्के में लेना पड़ा भारी! मॉनिटर लिजर्ड ने जबड़े में दबोचा, फिर जो हुआ देख चौंक जाएंगे

बड़ी छिपकली के नाम से मशहूर मॉनिटर लिजर्ड को देखकर ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वहीं, सांप का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छों के मन में डर बैठ जाता है। अब जरा सोचिए कि जब ये दोनों आमने-सामने आ जाएं तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। इसमें मॉनिटर लिजर्ड और सांप के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती दिखाई दे रही है। वीडियो को देखकर लोग भी हैरान हैं और अपनी-अपनी राय दे रहे हैं।

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अगर आपको लगता है कि साँप हमेशा जीतता है, तो यह वीडियो आपका भ्रम तोड़ देगा....गड्ढे की इस लड़ाई में शुरुआत में साँप पूरी तरह हावी था, लेकिन गोह की एक चाल ने पूरा गेम ही पलट दिया। इस सर्वाइवल फाइट को देखकर आपको क्या लगता है जंगल में फुर्ती ज़्यादा मायने रखती है या सहनशक्ति? अपनी राय नीचे कमेंट में दें! — निर्मोही (@up_ka_l_adka) October 8, 2026

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वायरल वीडियो की शुरुआत में मॉनिटर लिजर्ड सांप को अपने मुंह में दबोचे नजर आती है। पहली नजर में लगता है कि सांप अब उसके चंगुल से बच नहीं पाएगा। लेकिन सांप भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होता। वह खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाता है और मॉनिटर लिजर्ड को काटने की कोशिश करता दिखाई देता है। दोनों के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रहती है। सांप लगातार छूटने की कोशिश करता है, लेकिन मॉनिटर लिजर्ड की पकड़ मजबूत नजर आती है। ऐसे में सांप के लिए उसके चंगुल से निकलना आसान नहीं रह जाता। वीडियो में दोनों के बीच चल रही यह भिड़ंत देखने वालों की उत्सुकता बढ़ा देती है।निर्मोही नाम के यूजर ने यह वीडियो शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा कि अगर आपको लगता है कि सांप हमेशा जीतता है, तो यह वीडियो देखिए। वीडियो में दोनों जानवरों के बीच गड्ढे में संघर्ष होता दिखाई देता है। हालांकि, वीडियो के आधार पर इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती कि यह घटना कहां की है और आखिर में दोनों में से किसकी जीत हुई।वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि यह तो सांप को ही खा गया। वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि आप कितने भी ताकतवर क्यों न हों, जब समय खराब होता है तो शिकार बनना पड़ता है। एक अन्य यूजर ने जंगल में जानवरों की जिंदगी को मुश्किल बताते हुए कहा कि वहां जीवन आसान नहीं होता। मॉनिटर लिजर्ड और सांप जैसे जानवरों के बीच संघर्ष प्रकृति का हिस्सा है। हालांकि, हर भिड़ंत का नतीजा एक जैसा नहीं होता। ऐसे में इस वीडियो को देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि हर बार मॉनिटर लिजर्ड ही सांप पर भारी पड़ती है।