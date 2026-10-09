जिला जज के आवास पर वाशिंग मशीन में छिपा था कोबरा, नजारा देखकर उड़ गए सबके होश

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने जिला जज के आवास पर मौजूद लोगों को डरा दिया। यहां दो दिनों से खराब पड़ी वाशिंग मशीन के अंदर जहरीला कोबरा सांप फंसा मिला। मशीन चलाने की कोशिश के दौरान कर्मचारी की नजर सांप की पूंछ पर पड़ी। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। आनन-फानन में घर के लोगों को बाहर निकाला गया और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। बाद में रेस्क्यू टीम ने सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

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यह मामला गुरुवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, जिला जज के आवास पर रखी वाशिंग मशीन पिछले दो दिनों से खराब थी और चल नहीं रही थी। गुरुवार को आवास पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने मशीन चलाने की कोशिश की। इसी दौरान उसे मशीन के अंदर सांप की पूंछ दिखाई दी। मशीन के अंदर सांप होने की बात सामने आते ही वहां मौजूद लोग घबरा गए। किसी को समझ नहीं आया कि सांप को बाहर कैसे निकाला जाए। इसके बाद परिजनों को घर से बाहर कर दिया गया, ताकि किसी के साथ कोई अनहोनी न हो। मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई।सूचना मिलने के बाद सर्प रेस्क्यू विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे। वाशिंग मशीन के अंदर सांप फंसा होने के कारण उसे निकालने के लिए एक मिस्त्री को भी बुलाया गया। इसके बाद मशीन के अलग-अलग हिस्से खोले गए। मशीन खुलने पर उसके अंदर कोबरा दिखाई दिया। रेस्क्यू टीम ने सावधानी बरतते हुए सांप को बाहर निकाला। इसके बाद उसे सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय जिला जज आवास पर मौजूद नहीं थे। सांप के पकड़े जाने के बाद परिवार और वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। इस घटना की वीडियो भी सामने आया है।इससे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच में भी सांप मिलने का मामला सामने आया था। जयनगर से नई दिल्ली जा रही ट्रेन के एसी कोच में सांप दिखाई देने के बाद यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई थी। रेलवे की टीम ने कोच में सांप की तलाश की, लेकिन करीब एक घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ए-2 कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया और उसकी जगह दूसरा कोच जोड़ा गया। इसके बाद ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया गया।