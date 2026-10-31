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सड़क छोड़ पानी पर दौड़ने लगी बाइक, शख्स ने 32 मिनट में कर दिया ऐसा कारनामा कि दुनिया रह गई हैरान

Sat, 31 Oct 2026 03:38 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 31 Oct 2026 03:38 PM IST
सार

Viral Video: चीन के मोटरसाइकिल निर्माता झांग जूए ने पानी पर बाइक चलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने खास तरह से तैयार मोटरसाइकिल से महज 32 मिनट में 40.74 किलोमीटर की दूरी तय की। इससे पहले यह रिकॉर्ड 31.8 किलोमीटर का था।
 

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Man Rides Motorcycle on Water for 40.74 KM Sets Guinness World Record
पानी पर कैसे दौड़ी मोटरसाइकिल? - फोटो : एक्स@XHscitech

विस्तार
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चीन की मोटरसाइकिल कंपनी जेडएक्सएमओटीओ के संस्थापक झांग जूए ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। आमतौर पर मोटरसाइकिल सड़क पर चलती है, लेकिन झांग ने अपनी बाइक को पानी पर दौड़ाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने पानी पर लगातार 40.74 किलोमीटर की दूरी तय की। खास बात यह है कि इस दौरान बाइक न तो डूबी और न ही उन्हें अपना सफर रोकना पड़ा। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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पानी पर कैसे दौड़ी मोटरसाइकिल?
यह कारनामा करने के लिए झांग ने जेडएक्सएमओटीओ एमएक्स450 मोटरसाइकिल को खास तरीके से तैयार करवाया था। इसमें पानी पर संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष स्की, बड़ा ईंधन टैंक और वॉटरप्रूफ व्यवस्था की गई थी। बाइक पहले जमीन पर रफ्तार पकड़ती है और फिर उसी गति के सहारे पानी की सतह पर आगे बढ़ती है। इसके आगे लगी स्की बाइक को दिशा देने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। वहीं, पीछे के पहिये में लगाए गए खास हिस्से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिससे बाइक आगे बढ़ती है। यानी यह कोई आम मोटरसाइकिल नहीं थी, बल्कि पानी पर चलने के लिए खास तौर पर तैयार की गई मशीन थी।
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32 मिनट में पूरा किया 40.74 किलोमीटर का सफर
यह रिकॉर्ड 25 अक्तूबर 2026 को चीन के हुनान प्रांत स्थित झांग के गृहनगर मायांग मियाओ स्वायत्त काउंटी में बनाया गया। रिकॉर्ड बनाने की कोशिश सुबह 11 बजे शुरू हुई। झांग ने नदी में बने एक तय रास्ते पर छह चक्कर लगाए और करीब 32 मिनट में 40.74 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली। इस दौरान कई बार खतरनाक मोड़ भी आए, जहां बाइक का संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। सुरक्षा के लिए नदी में बचाव नौकाएं और मेडिकल टीम भी तैनात थीं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने जीपीएस, समय और वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करने के बाद मौके पर ही इस रिकॉर्ड की पुष्टि कर दी।

17 साल पहले देखा था यह सपना
झांग के लिए यह कामयाबी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। साल 2009 में जब वह 22 साल के थे, तब पहली बार उन्होंने पानी पर मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश की थी। उस समय तकनीक इतनी बेहतर नहीं थी। उन्होंने चार बार कोशिश की, लेकिन हर बार पानी में गिर गए। तब वह मुश्किल से 20 मीटर की दूरी ही तय कर पाए थे।इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इस बार उनकी टीम ने करीब पांच महीने तक बाइक पर काम किया। पानी में उसका संतुलन बनाए रखने, पानी अंदर जाने से रोकने और इंजन की ताकत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने पर खास ध्यान दिया गया।


पुराने रिकॉर्ड को भी छोड़ दिया पीछे
झांग ने पानी पर मोटरसाइकिल चलाने का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 31.8 किलोमीटर का था। झांग ने उससे करीब 9 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर नया कीर्तिमान बना दिया। उनका कहना है कि उन्हें भरोसा था कि वह यह कर सकते हैं। उन्होंने अपने गृहनगर में यह रिकॉर्ड इसलिए बनाया, ताकि दुनिया के लोग इस जगह को भी जान सकें।

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