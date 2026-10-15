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टाइगर देखने गया था शख्स, अचानक बाड़े में जा गिरा, फिर बाघ ने जो किया वो दिल दहला देगा

Thu, 15 Oct 2026 10:52 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 15 Oct 2026 10:52 AM IST
सार

Viral Video: इंग्लैंड के यॉर्कशायर वाइल्डलाइफ पार्क में एक व्यक्ति बाघ के बाड़े में चला गया, जहां बाघ के हमले के बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पार्क के कर्मचारियों ने बाघ की जांच की और पूरे वन्यजीव क्षेत्र को वीकेंड के लिए बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा वीडियो चर्चा में है।

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Man Dies After Entering Tiger Enclosure at Yorkshire Wildlife Park in England
टाइगर देखने पहुंचा था शख्स - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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जू में बाघ और शेर को करीब से देखना कई लोगों को पसंद होता है। लोग इन खूंखार जानवरों को देखने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई अचानक बाघ के बाड़े में पहुंच जाए तो क्या होगा? इंग्लैंड के एक वाइल्डलाइफ पार्क से ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति बाघ के बाड़े में चला गया। इसके बाद बाघ ने उस पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों और बचाव दल की कोशिशों के बावजूद व्यक्ति की जान नहीं बचाई जा सकी। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।

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 बाघ के बाड़े में पहुंचा व्यक्ति, फिर हुआ हमला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना इंग्लैंड के यॉर्कशायर वाइल्डलाइफ पार्क की है। यहां एक व्यक्ति बाघों के बाड़े में पहुंच गया था। बताया गया कि बाड़े में घुसने के बाद एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंचे चिकित्सा कर्मियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। पार्क में दो अमूर बाघ हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस घटना में नर बाघ अल्ताई का नाम सामने आया है। हालांकि, घटना की पूरी परिस्थितियों और व्यक्ति के बाड़े में पहुंचने की वजह को लेकर आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।
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 घटना के बाद बंद करना पड़ा वाइल्डलाइफ एरिया
इस घटना के बाद पार्क के कर्मचारियों ने बाघ की जांच की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे कोई चोट तो नहीं आई है। एहतियात के तौर पर पूरे वन्यजीव क्षेत्र को सप्ताहांत के लिए बंद कर दिया गया। ऐसी घटनाएं एक बार फिर याद दिलाती हैं कि जू या वाइल्डलाइफ पार्क में जानवरों को देखने के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। बाघ जैसे जंगली जानवर ताकतवर शिकारी होते हैं और खतरा महसूस होने पर हमला कर सकते हैं। इसलिए उनके बाड़े के पास तय सुरक्षा सीमा का ध्यान रखना चाहिए।

सोशल मीडिया पर वीडियो देख लोग हैरान
इस घटना से जुड़ा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ यूजर्स ने घटना पर दुख जताया तो कुछ ने लोगों से जू में सावधानी बरतने की अपील की। एक यूजर ने इसे बेहद दुखद घटना बताया। वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि वीडियो देखकर उनकी धड़कन बढ़ गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जू में घूमते समय सुरक्षा नियमों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह घटना बेहद दुखद है। जंगली जानवरों के बाड़े में जाने की कोशिश करना या सुरक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए जू में हमेशा तय रास्तों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए।

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