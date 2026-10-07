क्या नास्त्रेदमस की खौफनाक भविष्यवाणी होगी सच? रूस से आई डरावनी खबर के बाद भविष्यवक्ता का ये दावा हुआ वायरल

रूस के साइबेरिया में एक एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में हाल ही में कथित लैब हादसा हुआ। इस हादसे में वहां काम करने वाली एक 28 साल की महिला की मौत हो गई। इसके बाद पूरी दुनिया में प्लेग को लेकर चिंता बढ़ गई है। 2 अक्तूबर को अज्ञात निमोनिया की वजह से महिला की मौत हो गई थी। इसके बद उसके संपर्क में आए करीब 200 लोगों को मेडिकल निगरानी में रखा गया। हालांकि, अभी तक इनमें से किसी में प्लेग की पुष्टि नहीं हुई है। अब प्लेग को फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता माइकल दि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी जोड़ी जा रही है। नास्त्रेदमस की प्लेग को लेकर भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोगों का सवाल है कि क्या नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी भी सच होगी?

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