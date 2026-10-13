फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Indian Biker Gets a Heartwarming Welcome in Afghanistan Video Goes Viral

वायरल: भारतीय सुनते ही बदल गया अफगानी गार्ड का अंदाज, पासपोर्ट तक नहीं देखा और फिर जो हुआ...

Tue, 13 Oct 2026 10:06 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 13 Oct 2026 10:06 AM IST
सार

Viral Video: एक भारतीय बाइक सवार जब अफगानिस्तान की चेक पोस्ट पर पहुंचा तो गार्ड ने उससे पासपोर्ट और कागजात मांगे। लेकिन भारत का नाम सुनते ही उसका अंदाज बदल गया। उसने बाइक सवार का स्वागत किया, रास्ता बताया और चाय के लिए भी पूछा। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
 

विज्ञापन
Indian Biker Gets a Heartwarming Welcome in Afghanistan Video Goes Viral
भारतीय सुनते ही पिघल गया अफगानी गार्ड का दिल - फोटो : इंस्टाग्राम @voyentra1

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच अपनापन कई बार सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। इन दिनों एक भारतीय बाइक सवार का वीडियो चर्चा में है, जिसमें अफगानिस्तान की एक चेक पोस्ट पर तैनात सुरक्षाकर्मी का व्यवहार लोगों का दिल जीत रहा है। शुरुआत में गार्ड बाइक सवार से सख्ती से पासपोर्ट और कागजात मांगता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वह भारत से आया है, उसका अंदाज बदल जाता है। इसके बाद जो होता है, उसे देखकर लोग दोनों देशों के लोगों के बीच इस अपनापन की तारीफ कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

विज्ञापन


 भारतीय होने की बात सुनते ही बदल गया गार्ड का अंदाज
वायरल वीडियो में भारतीय बाइक सवार अफगानिस्तान की एक चेक पोस्ट से गुजरता दिखाई देता है। इस दौरान वहां मौजूद गार्ड उसे रोकता है और पासपोर्ट व जरूरी कागजात दिखाने के लिए कहता है। वह बाइक सवार से यह भी पूछता है कि वह कहां जा रहा है और किस देश से आया है। जैसे ही बाइक सवार बताता है कि वह भारत से है और काबुल जा रहा है, गार्ड का व्यवहार बदल जाता है। वह उसका स्वागत करता है और आगे जाने का रास्ता खोल देता है। साथ ही, उसे बताता है कि काबुल यहां से करीब तीन से चार घंटे की दूरी पर है।
विज्ञापन


View this post on Instagram

A post shared by Voyentra (@voyentra1)

विज्ञापन
विज्ञापन



चाय के लिए भी पूछा, लेकिन बाइक सवार ने कर दिया मना
वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है, जब गार्ड भारतीय बाइक सवार से चाय पीने के लिए भी पूछता है। वह उसे रोककर परेशान करने के बजाय मेहमान की तरह अपनापन दिखाता है। हालांकि, समय कम होने की वजह से बाइक सवार चाय पीने से मना कर देता है और आगे के सफर पर निकल जाता है। वीडियो में दिखाई देने वाला यह छोटा-सा पल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच अच्छे रिश्तों और आपसी सम्मान की मिसाल बता रहे हैं।


लाखों लोगों ने देखा वीडियो, क्रिकेट टीम का भी जिक्र
यह वीडियो गौरव शर्मा नाम के व्लॉगर के पेज से लिया गया है और इंस्टाग्राम पर साझा किया है। पोस्ट को एक दिन में 21 लाख से ज्यादा व्यूज और करीब दो लाख लाइक्स मिलने की बात सामने आई है। कमेंट सेक्शन में भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ यूजर्स इस अपनापन का श्रेय दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को दे रहे हैं, तो कुछ भारतीय और अफगानी क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच मैदान पर दिखने वाले दोस्ताना व्यवहार का जिक्र कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि वह भारत से है और अपने सभी अफगान भाई-बहनों का दिल से शुक्रिया अदा करता है।

लोगों के बीच चर्चा का विषय बना वीडियो
फिलहाल, यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। चेक पोस्ट पर हुई यह छोटी-सी मुलाकात दिखाती है कि सफर के दौरान मिलने वाला सम्मान और अपनापन किसी के लिए भी यादगार बन सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed