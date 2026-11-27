सुपरहीरो का नाम सुनते ही दिमाग में बैटमैन, स्पाइडरमैन और थॉर जैसे किरदार आने लगते हैं। अब तक आपने इन सुपरहीरोज को बड़े पर्दे पर दुनिया को बचाते और खतरनाक दुश्मनों से लड़ते देखा होगा। लेकिन अब सोशल मीडिया पर इनका एक ऐसा रूप देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर आप भी मुस्कुरा देंगे। यहां विदेशी सुपरहीरो भारतीय गलियों में घूमते, देसी अंदाज में बातें करते और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी परिस्थितियों में नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस ट्रेंड में सिर्फ पुराने सुपरहीरो ही नहीं, बल्कि गमछा मैन जैसे नए देसी किरदार भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।

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अब तक बैटमैन को गोथम सिटी में अपराधियों से लड़ते और स्पाइडरमैन को ऊंची इमारतों के बीच जाले के सहारे झूलते देखा होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर इन किरदारों को बिल्कुल अलग माहौल में पेश किया जा रहा है। यहां उनके आसपास विदेशी शहरों की जगह भारतीय गलियां, बाजार और आम लोगों की जिंदगी दिखाई देती है। उनके कपड़ों से लेकर बातचीत और हरकतों तक में देसी रंग देखने को मिलता है। इन वीडियो को बनाने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी मदद से वे मशहूर सुपरहीरो को नए माहौल और अलग-अलग परिस्थितियों में दिखा पा रहे हैं।इस ट्रेंड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्रिएटर्स अब सिर्फ हॉलीवुड के मशहूर सुपरहीरो पर निर्भर नहीं हैं। वे अपने नए किरदार भी तैयार कर रहे हैं। गमछा मैन इसका एक उदाहरण है। नाम से ही समझ आता है कि इस किरदार में देसी अंदाज को खास जगह दी गई है। ऐसे किरदारों के जरिए क्रिएटर्स भारतीय पहनावे, बोलचाल और स्थानीय माहौल को सुपरहीरो वाली कहानियों से जोड़ रहे हैं।सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड की एक और खास बात है। क्रिएटर्स अब सिर्फ कुछ सेकंड के वीडियो तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे सुपरहीरो के किरदारों को लेकर पूरी सीरीज बना रहे हैं। इसमें एक वीडियो की कहानी अगले वीडियो से जुड़ी होती है। कहीं कॉमेडी देखने को मिलती है, तो कहीं एक्शन और ड्रामे के जरिए कहानी को आगे बढ़ाया जाता है।इन वीडियो को देखने में लोगों को इसलिए भी मजा आता है, क्योंकि जाने-पहचाने सुपरहीरो बिल्कुल अनजान परिस्थितियों में दिखाई देते हैं। जिन किरदारों को लोग अब तक विदेशी शहरों में दुनिया बचाते देखते आए हैं, वे अब भारतीय माहौल में नजर आ रहे हैं। यही नया अंदाज इन कहानियों को दिलचस्प बना रहा है। सोशल मीडिया पर एआई की मदद से होने वाले ऐसे प्रयोग यह भी दिखाते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स पुराने किरदारों को नए तरीके से पेश करने के लिए लगातार नए आइडिया आजमा रहे हैं।