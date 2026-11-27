सरहदें भले ही दो देशों को अलग कर देती हों, लेकिन लोगों के दिलों में एक-दूसरे के लिए प्यार और अपनापन आज भी कायम है। कई बार छोटी-सी मुलाकात भी ऐसा खूबसूरत संदेश दे जाती है, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसमें भारत के एक सरदार जी और पाकिस्तान के एक दुकानदार के बीच हुई बातचीत देखने को मिल रही है। दोनों के बीच जिस तरह का अपनापन नजर आ रहा है, उसने लोगों का दिल जीत लिया है।

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वीडियो में देखा जा सकता है कि सरदार जी एक दुकान पर पहुंचे हैं। इस दौरान दुकानदार उनसे बड़े प्यार से बात करता है। वह कहता है कि आपके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमानों से पैसे थोड़े ही लिए जाते हैं। दुकानदार की यह बात सुनकर सरदार जी भी मुस्कुराने लगते हैं। दोनों के बीच बातचीत का अंदाज देखकर ऐसा लगता है, जैसे वे एक-दूसरे को काफी समय से जानते हों। हालांकि, दुकानदार के मना करने के बावजूद सरदार जी उसे 50 रुपये का भारतीय नोट देने की कोशिश करते हैं। इस पर दुकानदार भी मजेदार जवाब देता है। वह पैसे लेने के बजाय कहता है कि ठीक है जी, इसे आपकी निशानी के तौर पर अपने पास रख लेता हूं। दुकानदार की यह बात सुनकर वहां का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है।वीडियो में आगे सरदार जी एक ऐसी बात कहते हैं, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। वह कहते हैं कि पंजाब चाहे इस तरफ हो या उस तरफ, हमें उससे हमेशा प्यार रहेगा। उनकी इस बात में पंजाब की मिट्टी और संस्कृति के प्रति गहरा लगाव दिखाई देता है। दुकानदार भी उनकी बात सुनकर हंसने लगता है। दोनों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आती है।वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग दुकानदार की मेहमाननवाजी और सरदार जी के जवाब की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि पंजाब की संस्कृति और वहां के लोगों का अपनापन सरहद के दोनों तरफ देखने को मिलता है। वहीं, कुछ लोगों ने इसे इंसानियत और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल बताया है। इस वीडियो में न कोई बड़ी बात है और न ही कोई दिखावा। बस कुछ मिनटों की बातचीत और एक-दूसरे के लिए सम्मान का भाव है। यही वजह है कि यह छोटी-सी मुलाकात लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है।