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TIL, if you book a cab from the Mumbai Airport T2 Terminal, you are charged 1,500 for 4kms, waiting time of 17mins. Instead if you walk to Fairmont hotel; which is right outside the airport, opposite Arrivals. (Go down, walk 2 mins towards the left) the fare changed to Rs. 79. I added a 50 rs tip and got a cab for 125 within 6 mins. — Sunny R Gupta 🐰 (@sunnykgupta) November 25, 2026

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दरअसल, सनी गुप्ता नाम के एक यूजर ने एक्स पर अपनी आपबीती साझा की है। उन्होंने बताया कि मुंबई एयरपोर्ट के टी2 टर्मिनल से कैब बुक करने पर उनसे महज 4 किलोमीटर के सफर के लिए 1500 रुपये मांगे गए। इस किराये में 17 मिनट का वेटिंग टाइम भी शामिल था। इतनी छोटी दूरी के लिए इतना ज्यादा किराया देखकर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया।सनी ने बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट के ठीक बाहर मौजूद फेयरमोंट होटल तक पैदल जाने का फैसला किया। यह जगह अराइवल्स के सामने है। इसके लिए उन्हें नीचे की ओर जाकर बाईं तरफ करीब दो मिनट पैदल चलना पड़ा। इसके बाद जब उन्होंने वहां से कैब बुक करने की कोशिश की, तो किराया घटकर सिर्फ 79 रुपये रह गया। सनी के मुताबिक उन्होंने इस राइड के लिए 50 रुपये की टिप भी दी। इसके बाद उन्हें छह मिनट के अंदर 125 रुपये में कैब मिल गई। यानी जिस सफर के लिए पहले 1500 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे, वही काम अब काफी कम पैसों में हो गया। इस तरह उनके करीब 1375 रुपये बच गए।सनी की यह पोस्ट सामने आने के बाद कई यूजर्स ने इस तरीके पर प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने उनका धन्यवाद करते हुए पूछा कि आखिर कैब बुक करने के लिए किस मंजिल पर जाना होगा। इस पर जवाब मिला कि पी5 पर जाएं, जहां ऑटो मिलते हैं। वहीं, एक दूसरे यूजर ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि, उसने यह भी कहा कि अच्छा होता अगर यह ट्रिक एक्स पर साझा नहीं की गई होती।इस घटना से एक बात समझ आती है कि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से कैब बुक करते समय जल्दबाजी करने के बजाय किराये की तुलना करना बेहतर हो सकता है। अगर आपके पास ज्यादा सामान नहीं है और पैदल चलने में परेशानी नहीं होती तो आसपास की किसी दूसरी जगह से कैब बुक करने का ऑप्शन देख सकते हैं। कई बार पिकअप की जगह बदलने से किराए में अंतर आ सकता है। हालांकि, ऐसा हर एयरपोर्ट या हर कैब बुकिंग में हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए सफर शुरू करने से पहले किराया जरूर जांच लें।