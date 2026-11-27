सुबह-सुबह काम पर जाने की तैयारी हो और उस दौरान सबसे बड़ी चिंता इस बात की हो कि आईलाइनर ठीक लगा है या नहीं, नकली पलकें सही से चिपकी हैं या नहीं तो आप क्या सोचेंगे? जाहिर है, किसी भी नौकरी में काम और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन चीन की एक मशहूर रेस्टोरेंट चेन को लेकर इन दिनों कुछ ऐसा ही मामला चर्चा में है। यहां महिला कर्मचारियों के लिए मेकअप से जुड़े कथित नियमों ने लोगों को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर खूब बहस हो रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

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साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की चर्चित रेस्टोरेंट चेन न्यू न्यू सुकीयाकी अपने जापानी स्टाइल हॉटपॉट बुफे के लिए जानी जाती है। इस ब्रांड की शुरुआत शंघाई से हुई थी। कुछ समय पहले यह रेस्टोरेंट अकेले खाना खाने आने वाले ग्राहकों के लिए बनाए गए खास केबिन की वजह से चर्चा में आया था। लेकिन, अब इसके कामकाज से जुड़े कुछ कथित नियमों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।दरअसल, एक ग्राहक ने सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट में महिला कर्मचारियों के लिए बनाए गए मेकअप संबंधी नियमों को लेकर सवाल उठाए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यहां महिलाओं को ड्यूटी के दौरान खास अंदाज में तैयार होकर आने की अपेक्षा की जाती है। इसमें लिपस्टिक, आईशैडो, आईलाइनर और नकली पलकों के साथ बालों को सही तरीके से संवारना भी शामिल बताया गया है। बताया जा रहा है कि अलग-अलग शाखाओं में इन नियमों को लेकर अलग-अलग अपेक्षाएं हैं। कुछ जगहों पर ये नियम सिर्फ ग्राहकों को खाना परोसने वाली महिला कर्मचारियों के लिए बताए गए हैं, जबकि कुछ अन्य शाखाओं में रसोई और सफाई का काम करने वाली महिलाओं पर भी इन्हें लागू करने की बात सामने आई है।इस मामले में एक पूर्व कर्मचारी ने बताया कि ड्यूटी के लिए तैयार होने में इतना समय लग जाता था कि उसे सुबह करीब पांच बजे उठना पड़ता था। वहीं, एक नौकरी की इच्छुक महिला ने दावा किया कि मेकअप करने के कौशल और हेयरस्प्रे का इस्तेमाल न कर पाने की वजह से उसे पार्ट टाइम नौकरी नहीं मिली। कुछ रिपोर्ट्स में मेकअप के तय मानकों का पालन न करने पर कर्मचारियों के वेतन से छोटी रकम काटे जाने का दावा भी किया गया है। वहीं, पूर्णकालिक कर्मचारियों को मेकअप के लिए हर महीने थोड़ा भत्ता मिलने की बात भी सामने आई है।यह मामला सामने आने के बाद चीन के सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई। कई यूजर्स का कहना है कि ग्राहक रेस्टोरेंट में अच्छा खाना और बेहतर सेवा पाने के लिए जाते हैं, न कि महिला कर्मचारियों का मेकअप देखने के लिए। वहीं, कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि काम के अलावा तैयार होने में लगने वाला अतिरिक्त समय और खर्च आखिर महिला कर्मचारियों पर ही क्यों डाला जाए?