भारत में शादियों का सीजन आते ही सोशल मीडिया पर भी शादी से जुड़े मजेदार वीडियो की बाढ़ आ जाती है। कहीं दूल्हा-दुल्हन की नोकझोंक लोगों को पसंद आती है, तो कहीं बारातियों के डांस के वीडियो खूब वायरल होते हैं। इन दिनों एक ऐसा ही शादी का वीडियो चर्चा में है, लेकिन इस बार लोगों का ध्यान दूल्हे या बारातियों पर नहीं, बल्कि दुल्हन पर गया है। वीडियो में दुल्हन ने कुछ ऐसा किया कि लोग उसकी परवरिश और संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं।

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Those Who Earn Money Truly Understand Its Value 💯 While Others Were Throwing Money During The Wedding Celebration, The Bride Picked Up The Money From The Floor And Bowed With Respect. ❤️🙏 Her Gesture Speaks Volumes About Her Values, Respect And Upbringing. Such Beautiful Values Deserve Appreciation! 👏 What Do You Think Of Her Gesture? 👇 — SURAJ (@SURAJ_624) November 25, 2026

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वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन शादी के स्टेज पर सोफे पर बैठे हैं। दुल्हन ने लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ है, जबकि दूल्हा शेरवानी में नजर आ रहा है। दोनों के गले में वरमाला भी है। उनके पीछे दूल्हे के कई दोस्त खड़े दिखाई देते हैं। इसी बीच दोस्त अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकालते हैं और दूल्हा-दुल्हन के ऊपर नोट उड़ाने लगते हैं। देखते ही देखते स्टेज पर चारों तरफ नोट बिखर जाते हैं। दूल्हे के दोस्त पूरे जोश के साथ एक के बाद एक नोट हवा में उछालते रहते हैं। वहीं, दूल्हा इस मस्ती को आराम से देखता रहता है। लेकिन तभी दुल्हन की एक छोटी-सी हरकत कैमरे में कैद हो जाती है।दरअसल, जब उड़ाए गए नोट दुल्हन की गोद और स्टेज के फर्श पर गिरने लगते हैं, तो वह अपनी गोद में पड़े एक नोट को उठाती है। इसके बाद वह उस नोट को चूमती है और सम्मान के साथ अपने माथे से लगा लेती है। दुल्हन की यही अदा लोगों को खूब पसंद आ रही है। भारतीय परंपरा में धन को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि कई घरों में पैसों को सम्मान देने की परंपरा है। दुल्हन का यह अंदाज देखकर लोग भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि, वीडियो में यह जानकारी नहीं दी गई है कि शादी कहां की है और दूल्हा-दुल्हन कौन हैं।यह वीडियो एक्स पर शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद से ही लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि यही असली भारतीय संस्कार हैं। घर में लक्ष्मी आई है और वह खुद लक्ष्मी का सम्मान करना जानती है। वहीं, एक दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में दूल्हे के दोस्तों पर चुटकी लेते हुए लिखा कि दोस्तों ने तो नोट हवा में उड़ा दिए, अब भाभी जी एक-एक रुपये का हिसाब रखेंगी। इसके अलावा कई लोगों ने दुल्हन के इस व्यवहार को शादी का सबसे प्यारा पल बताया है। फिलहाल, यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है और दुल्हन की तारीफ में खूब बातें हो रही हैं।