वायरल: चोर को पकड़ा, फिर चलती ट्रेन से छोड़ दिया हाथ, वीडियो देख सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

भारत में चोरी की घटना सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। खासकर जब मामला किसी की मेहनत की कमाई या मोबाइल फोन छीनने का हो। कई बार लोग पुलिस के आने का इंतजार करने के बजाय खुद ही चोर को सबक सिखाने लगते हैं। लेकिन क्या किसी को चोरी करते पकड़ लेने के बाद उसके साथ ऐसा बर्ताव करना सही है, जिससे उसकी जान पर बन आए? बिहार के एक रेलवे स्टेशन से सामने आए वायरल वीडियो ने इसी सवाल को लेकर बहस छेड़ दी है। इसमें कुछ लोग एक चोर को चलती ट्रेन की खिड़की से पकड़े नजर आते हैं। फिर ट्रेन की रफ्तार बढ़ने पर वे उसका हाथ छोड़ देते हैं, जिससे वह प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

विज्ञापन

Shocking: At Shivnarayanpur Railway Station, a thief tried to snatch a mobile phone from a moving train and run away, but he was caught and held through the window https://t.co/Eii1vALd4u — Ramesh Speaks (@rameshofficial0) October 12, 2026

विज्ञापन

विज्ञापन

वायरल वीडियो बिहार के शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। वीडियो के मुताबिक एक चोर चलती ट्रेन से मोबाइल फोन छीनकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। ट्रेन में मौजूद लोग उसे पकड़ लेते हैं और खिड़की से ही उसका हाथ थामे रखते हैं।इस दौरान चोर काफी डरा हुआ नजर आता है। वह लगातार लोगों से उसे बचाने की गुहार लगाता है। दूसरी तरफ, उसे पकड़ने वाले लोग भी काफी गुस्से में दिखाई देते हैं। वे उससे कहते हैं, 'आज धराए हो तुम।' यानी आज तुम पकड़े गए हो। कुछ देर तक उसका हाथ पकड़े रखने के बाद लोग ट्रेन की रफ्तार बढ़ने पर हाथ छोड़ देते हैं। इसके बाद चोर प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है।वीडियो में चोर को गिरते देखकर लोग उसके साथ हुए बर्ताव पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोबाइल छीनना गलत है और चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी को इस तरह चलती ट्रेन से छोड़ देना भी खतरनाक हो सकता है। अगर वह ट्रेन के नीचे आ जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी स्थिति में चेन खींचकर ट्रेन रोकने और चोर को पुलिस के हवाले करने की कोशिश की जा सकती थी। वहीं, कई लोग यह भी कह रहे हैं कि चोरी करने वाले को सजा देना पुलिस का काम है, न कि भीड़ का।रमेश स्पीक्स नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में दावा किया गया है कि शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर एक चोर ने चलती ट्रेन से मोबाइल छीनने की कोशिश की थी। वीडियो को सात लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस पर साढ़े चार हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से अधिक कमेंट्स भी आए हैं।कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा कि मोबाइल छीनने से कहीं ज्यादा गंभीर बात किसी की जान को खतरे में डालना है। फोन दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन जिंदगी वापस नहीं मिल सकती। कुल मिलाकर इस घटना में चोरी करने वाले की गलती पर तो सवाल हैं ही, लेकिन उसे पकड़ने के बाद अपनाए गए तरीके ने भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कानून तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, लेकिन गुस्से में उठाया गया कदम किसी की जान पर भारी नहीं पड़ना चाहिए।