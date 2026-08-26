फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   How Tamil Nadu's Namakkal Became Indias Egg City With Millions of Eggs Produced Daily

खेती नहीं हुई तो पाल ली मुर्गियां, देखते ही देखते खड़ा कर दिया करोड़ों अंडों का साम्राज्य

Wed, 26 Aug 2026 09:54 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 26 Aug 2026 09:54 AM IST
सार

Egg City: तमिलनाडु का नमक्कल जिला कभी सूखे और खेती के लिए मुश्किल जमीन के कारण जाना जाता था। स्थानीय लोगों ने 1960 के दशक में ट्रांसपोर्ट के साथ छोटे स्तर पर पोल्ट्री का काम शुरू किया। धीरे-धीरे यही कारोबार इतना बढ़ा कि आज नमक्कल को 'एग सिटी' कहा जाता है और यहां रोजाना 6 करोड़ से ज्यादा अंडों का उत्पादन होने का दावा किया जाता है।

विज्ञापन
How Tamil Nadu's Namakkal Became Indias Egg City With Millions of Eggs Produced Daily
खेती ने नहीं दिया साथ तो मुर्गियों ने बदली किस्मत - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

किस्मत बदलने के लिए हमेशा जमीन का उपजाऊ होना जरूरी नहीं है। तमिलनाडु के नमक्कल जिले की कहानी इसका एक दिलचस्प उदाहरण है। जिस इलाके में खेती करना आसान नहीं था और जो कभी सूखे की मार झेलता था, वहां के लोगों ने मुर्गी पालन को कमाई का जरिया बनाया। देखते ही देखते छोटे स्तर पर शुरू हुआ यह काम इतना बड़ा हो गया कि नमक्कल आज 'एग सिटी' के नाम से पहचाना जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में नमक्कल के पोल्ट्री कारोबार की कहानी बताई गई है। इसके मुताबिक 1960 के दशक में कुछ स्थानीय लोगों ने ट्रांसपोर्ट के काम के साथ छोटे-छोटे पोल्ट्री शेड बनाने की शुरुआत की थी। तो आइए जानते हैं।

विज्ञापन


100 मुर्गियों से शुरू हुआ सफर
कहानी की शुरुआत किसी बड़े फार्म या करोड़ों के निवेश से नहीं हुई थी। वायरल वीडियो के मुताबिक, शुरुआती दौर में सिर्फ 100 मुर्गियों के साथ एक छोटी-सी झोपड़ी में पोल्ट्री का काम शुरू किया गया। धीरे-धीरे आसपास के गांवों के लोग भी इस कारोबार से जुड़ते चले गए। पोल्ट्री पालन ने लोगों को कमाई का नया रास्ता दिया और समय के साथ इसका दायरा लगातार बढ़ता गया। वीडियो में बताया गया है कि 1990 तक यह कारोबार हजारों फार्म्स तक फैल चुका था। आज यहां आधुनिक तकनीक की मदद से 1100 से ज्यादा बड़े लेयर फार्म चल रहे हैं।
विज्ञापन


रोजाना 6 करोड़ से ज्यादा अंडों का उत्पादन
नमक्कल की पहचान अब सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। यहां तैयार होने वाले अंडे देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें ओमान, कुवैत, दूसरे खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। यहां वैज्ञानिक तरीके से तैयार फीड और मल्टी-स्टोरी शेड्स जैसी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं आधुनिक तरीकों की मदद से बड़े स्तर पर पोल्ट्री उत्पादन बनाए रखने में मदद मिलती है। वायरल वीडियो के मुताबिक, आज नमक्कल में रोजाना 6 करोड़ से ज्यादा अंडों का उत्पादन हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बड़े कारोबार का ले चुका है रूप
नमक्कल की कहानी बताती है कि जब किसी इलाके में खेती मुश्किल हो, तब भी वहां के लोग दूसरे रास्ते तलाश कर अपनी आर्थिक तस्वीर बदल सकते हैं। छोटे से पोल्ट्री शेड से शुरू हुआ सफर आज एक बड़े कारोबार का रूप ले चुका है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed