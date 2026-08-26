खेती नहीं हुई तो पाल ली मुर्गियां, देखते ही देखते खड़ा कर दिया करोड़ों अंडों का साम्राज्य

किस्मत बदलने के लिए हमेशा जमीन का उपजाऊ होना जरूरी नहीं है। तमिलनाडु के नमक्कल जिले की कहानी इसका एक दिलचस्प उदाहरण है। जिस इलाके में खेती करना आसान नहीं था और जो कभी सूखे की मार झेलता था, वहां के लोगों ने मुर्गी पालन को कमाई का जरिया बनाया। देखते ही देखते छोटे स्तर पर शुरू हुआ यह काम इतना बड़ा हो गया कि नमक्कल आज 'एग सिटी' के नाम से पहचाना जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में नमक्कल के पोल्ट्री कारोबार की कहानी बताई गई है। इसके मुताबिक 1960 के दशक में कुछ स्थानीय लोगों ने ट्रांसपोर्ट के काम के साथ छोटे-छोटे पोल्ट्री शेड बनाने की शुरुआत की थी। तो आइए जानते हैं।

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