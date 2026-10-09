पोते ने मांगे सिर्फ 100 रुपये, दादी ने संदूक खोलकर दे दिया अपना आखिरी नोट, वीडियो देख भर आएंगी आंखें

दादी का प्यार दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है। उनके पास भले ही पैसे कम हों, लेकिन पोते-पोतियों के लिए उनका दिल हमेशा बड़ा होता है। बच्चे कुछ मांग लें तो वे अपनी जरूरतों को भी पीछे छोड़ देती हैं। सोशल मीडिया पर एक दादी और उनके पोते का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों को अपनी दादी की याद आ रही है। वीडियो में पोता दादी से सिर्फ 100 रुपये मांगता है, लेकिन दादी जिस तरह पैसे निकालकर उसे देती हैं, वह हर किसी का दिल छू रहा है। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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एक अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में दादी अलमारी की ओट में बैठी नजर आती हैं। उनके पास एक छोटा सा संदूक है, जिसमें उन्होंने पैसे रखे हुए हैं। जब उनसे 100 रुपये मांगे जाते हैं तो वह तुरंत पैसे निकालकर नहीं दे देतीं, बल्कि पहले संदूक खोलने की कोशिश करती हैं। संदूक पर ताला लगा हुआ है। उसे खोलने में उन्हें कई सेकंड लग जाते हैं। इसके बाद जब संदूक खुलता है तो उसमें रखा नोट भी एक रुमाल में बंधा मिलता है। दादी धीरे-धीरे रुमाल खोलती हैं और फिर उसमें से नोट निकालकर अपने पोते को दे देती हैं।वीडियो में सबसे भावुक करने वाला पल तब आता है, जब रुमाल खुलने पर पता चलता है कि उसमें दादी का आखिरी नोट रखा था। उनके पास उस वक्त यही पैसे बचे थे, लेकिन पोते के मांगने पर उन्होंने उसे भी देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। दादी का यह अंदाज बताता है कि उनके लिए पोते की खुशी कितनी मायने रखती है। पैसे देने के बाद वह उससे यह भी पूछती हैं कि क्या उसे और पैसे चाहिए। उनका यही सवाल लोगों को सबसे ज्यादा भावुक कर रहा है। दादी के लिए यह भले ही रोजमर्रा का एक छोटा सा पल हो, लेकिन वीडियो देखने वालों के लिए इसमें ढेर सारा प्यार छिपा है।इस वीडियो पर लोग भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि उन्हें अपनी दादी याद आ गईं। वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि दादी के आशीर्वाद से बड़ा कुछ भी नहीं है। एक और यूजर ने उन्हें मासूमियत से भरी आखिरी पीढ़ी का हिस्सा बताया। दरअसल, दादी-पोते का रिश्ता अक्सर ऐसी ही छोटी-छोटी बातों से खास बनता है। उनके लिए पोते की मांग सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, बल्कि उसकी खुशी से जुड़ी होती है। यही वजह है कि इस वीडियो को देखकर लोग अपने बचपन और अपनी दादी के साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं।