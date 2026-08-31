बिल नहीं चुका पाने पर बारटेंडर ने की महिला के साथ ऐसी हरकत, जानकर उड़ जाएंगे होश

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बार का बिल नहीं चुकाने पर महिला का सिर मुंडवा दिया। महिला पर कथित तौर आरोप लगाया है कि बिना बिल चुकाए बार से निकलने की कोशिश कर रही थी। महिला पर 1,812 डॉलर का बिल था। जब उसने इसका भुगतान नहीं किया तो बार के कर्मचारियों ने उसके सिर के बाल मुंडवा दिए। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस लेकर लोगों के बीच बहस छिड़ गई है। बताया जा रहा है कि बैंकॉक के पिंक्लाओ इलाके का यह मामला है।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महिला पर पहले भी क्लबों और रेस्टोरेंट्स में बिल बिना चुकाए निकलने की कोशिश के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि 25 अगस्त को वह कथित तौर पर फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया और एक लोकप्रिय बार में घुस गई।बार में महिला ने खाना-पीना किया और उसका बिल करीब 1,812 डॉलर पहुंच गया। आरोप है कि बिल का भुगतान किए बिना वह बार से निकलने लगी, लेकिन कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और उससे बिल का भुगतान करने के लिए कहा।वीडियो में महिला स्ट्रैपलेस सफेद ड्रेस में दिख रही है। बताया जा रहा है कि उसने अपने बालों के बदले भुगतान करने वाले एक कथित 'हेयर परचेज कॉन्ट्रैक्ट' पर सहमत हुई। वीडियो में एक पीछे से एक शख्स को कहते सुना जा सकता है कि मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा हूं। बाजार का यही रेट है। फिर एक बारटेंडर इलेक्ट्रिक रेजर से महिला के कंधे तक लंबे और घने बालों को काटने लगता है। देखते ही देखते महिला के सिर सारे बाल मुंड दिए जाते हैं।घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है? अब यह पूरा मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।