फट सकती हैं 407 ग्लेशियल झीलें! हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बड़ा खतरा, नेपाल त्रासदी के बाद UN ने दी चेतावनी
नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हिंदू कुश हिमालय का इलाका जलवायु परिवर्तन की वजह से बड़े खतरे में है।
विस्तार
नेपाल–तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर टूटने के कारण अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक घटना ने पर्यावरण की नाजुकता की भयावह याद दिला दी है। संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर हिंदू कुश हिमालय का इलाका जलवायु परिवर्तन की वजह से बड़े खतरे में है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और स्थानीय समुदाय वर्षों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि हिंदू कुश हिमालय जलवायु परिवर्तन की वजह भारी जोखिम में है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के कार्यकारी सचिव स्टील ने चेतावनी देते हुए कहा कि इंसान भारी मात्रा में कोयला, तेल और गैस जला रहे हैं, जिससे जलवायु गर्म हो रही है। इस तरह की त्रासदियां और दुनिया भर में होने वाली कई अन्य घटनाएं ज्यादा संभावित, लगातार और गंभीर होती जा रही है।
उन्होंने कहा कि इनका अक्सर कमजोर समुदायों को ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर गर्मी बढ़ने की समस्या के समाधान भी स्पष्ट हैं। इनमें फॉसिल फ्यूल से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ना और जलवायु से निपटने की क्षमता में ज्यादा निवेश करना शामिल है।
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संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की अगुवाई में एक अंतरराष्ट्रीय स्टडी की गई है, जिसमें हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में 407 ऐसी ग्लेशियल झीलों की पहचान हुई है जिनके फटने का खतरा है। इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी (UNU-EHS) बॉन के ग्लेशियर वैज्ञानिक, दीपेश चपागाइन के नेतृत्व में यह स्टडी की गई है। इसमें वैज्ञानिकों ने ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के सबसे पुरान रिकॉर्ड से लेकर साल 2024 तक की 493 GLOF घटनाओं का विश्लेषण किया है। इससे हिंदू कुश हिमालय इलाके में जलवायु परिवर्तन से जुड़े बढ़ते खतरों का पता चला है।
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नेपाल में विनाशकारी बाढ़ ने मचाई तबाही
चीन की सीमा के पास ग्लेशियर टूटा जिसके कारण भोटेकोशी और त्रिशूली नदी प्रणालियों में पानी और मलबे का तेज बहाव पहुंच गया। फ्लैश फ्लड के कारण नेपाल में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, जबकि चार हजार से ज्यादा लोग लापता है। अचानक आई बाढ़ घर, सड़कें और पुल बहा ले गई और कई जिलों में बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद नेपाल से नीचे की तरफ भारतीय क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश-बिहार में नारायणी-गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की आशंका वाले गांवों को अलर्ट पर रखा गया है।
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