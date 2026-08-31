माता-पिता से बिछड़ा नन्हा बच्चा, बहन को पीठ पर उठाए परिवार को ढूंढता दिखा, रुला देगा नेपाल का ये वीडियो
सोशल मीडिया पर नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के हर दिन कई वीडियो को देखने के मिल रहे हैं। इन्हें देखने के बाद लोगों को रूह कांप जाएगी। एक और वीडियो सामने आया है। इसमें एक बच्चा अपनी नन्ही बहना को पीठ पर उठाए अपने माता-पिता की तलाश कर रहा है।
विस्तार
नेपाल में आई त्रासदी में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चार हजार से ज्यादा लोग लापता है। इस प्राकृतिक आपदा में कोई अपना आशियाना खो दिया, तो किसी ने अपने को खो दिया। किसी का परिवार बिछड़ गया, तो किसी ने अपने माता-पिता को खोज दिया। बहुत बच्चे ने अपने मां-बाप को खो दिया। इस तबाही के हर दिन नए वीडियो सामने आ रहे हैं, जो लोगों को हिलाकर रख दे रहे हैं।
एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी की आंखें नम हो जा रही हैं। वीडियो में एक छोटा बच्चा अपनी नन्ही बहन को पीठ पर उठाकर चलता दिख रहा है। बच्चे के चेहरे और शरीर पर खरोंच और चोट के निशान हैं। दोनों बच्चे एक पहाड़ी इलाके के कच्चे रास्ते से होकर जाते हुए दिख रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को शेयर किया गया है। अब इस लोग सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे नेपाल की बाढ़ से जुड़ा बताया है और दावा किया गया है छोटा बच्चा अपनी बहन की देखभाल करते हुए अपने माता-पिता को तलाश रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इसे हजारों लोगों ने शेयर किया है। इस वीडियो पर बड़ी संख्या में लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
Heartbreaking Visual from Nepal 💔— Jeet (@JeetN25) August 30, 2026
Little boy caring his younger sister 🥹 and finding their parents 😭.
Look at the pain and scratches on their faces. 💔💔💔 pic.twitter.com/oREDLzii6g
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बेहद छोटी उम्र का है बच्चा
वायरल वीडियो में दिख रहा बच्चा बेहद कम उम्र का है। उसे पीठ पर बहन है और बच्चे के चेहरे पर चोट का निशान है। इसके बाद भी वो अपनी मासूम बहन को पीठ पर उठाकर आगे बढ़ता दिख रहा है। बच्चे के चेहरे पर थकान और परेशानी साफ दिख रही है। छोटी बच्ची भी उसके साथ है और भाई उसे संभालते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। वीडियो में आसपास हरियाली, खेत, मिट्टी का रास्ता और ग्रामीण क्षेत्र दिखाई दे रहा है।
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बच्चे को खुद मदद की जरूरत
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का कहना है कि बच्चे को किसी बड़े की मदद की जरूरत है। बच्चा इस उम्र में भी अपनी बहन को संभालता दिख रहा है। लोगों का कहना है कि यह दृश्य दर्दनाक है। लोग बच्चों की सलामती की कामना कर रहा है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि बच्चा जल्द से जल्द अपने परिवार से मिल जाए।