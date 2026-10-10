सड़क पर युवक को कार ने मारी टक्कर, फिर ड्राइवर ने जो किया उसने जीत लिया लोगों का दिल

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सड़क पर गुस्सा नहीं, इंसानियत दिखाइए! मामूली टक्कर के बाद झगड़ने के बजाय चालक ने उतरकर न केवल अपनी गलती महसूस की, बल्कि युवक को गले लगाकर कुशलता जानी। सड़क पर हमेशा गति नियंत्रित रखें और पैदल यात्रियों का सम्मान करें। V.C.- Social Media #UttarakhandPolice #RoadSafety https://t.co/atwq1pKHkd — Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) October 8, 2026

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वायरल वीडियो में सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई दे रही है। इसमें एक युवक सड़क के किनारे पैदल चलता नजर आता है। इसी दौरान वहां से एक छोटी लाल रंग की कार गुजरती है और युवक से टकरा जाती है। टक्कर लगते ही कार रुक जाती है। इसके बाद चालक गाड़ी से बाहर निकलता है और युवक के पास पहुंच जाता है। आमतौर पर सड़क पर ऐसी घटना होने के बाद लोग एक-दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। कई बार मामूली बात पर ही विवाद बढ़ जाता है। लेकिन इस वीडियो में कार चालक का व्यवहार कुछ अलग दिखाई देता है। वह युवक के पास पहुंचकर उसका हाल जानने की कोशिश करता है और फिर उसे गले लगा लेता है।वीडियो में आगे दोनों युवक कार के पास खड़े होकर कुछ देर बातचीत करते नजर आते हैं। आसपास कुछ और लोग भी दिखाई देते हैं। इस दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी जारी रहती है। हालांकि, वीडियो से यह साफ नहीं होता कि टक्कर लगने के बाद युवक को कोई चोट आई थी या नहीं। इसके बावजूद चालक का इस तरह बाहर निकलकर युवक के पास पहुंचना लोगों का ध्यान खींच रहा है।उत्तराखंड पुलिस ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर किया। इसके जरिए सड़क पर धैर्य बनाए रखने और गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचने का संदेश दिया गया। ऐसी घटनाओं में सबसे जरूरी है कि पहले दूसरे व्यक्ति की हालत के बारे में पता किया जाए और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद की जाए।वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सड़क पर जिम्मेदारी और व्यवहार को लेकर अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने कार चालक के शांत व्यवहार की तारीफ की। उनका मानना है कि गुस्सा करने के बजाय समझदारी से काम लेने पर कई विवादों को टाला जा सकता है। वहीं, पैदल चलने वालों के लिए भी सड़क पर सतर्क रहना जरूरी है। सड़क सुरक्षा के लिए वाहन चालकों को सावधानी बरतने के साथ ही पैदल चलने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।

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