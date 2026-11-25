कहा जाता है कि मौत कब और किस रूप में सामने आ जाए, किसी को अंदाजा नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान मौत के बेहद करीब पहुंचने के बाद दोबारा जिंदगी में लौट आए? कनाडा की लॉरेन केन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। करीब 25 साल पहले एक भीषण सड़क हादसे में उनकी जान जाते-जाते बची थी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि लॉरेन गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनका दावा है कि कुछ पल के लिए उनकी धड़कनें रुक गई थीं और इस दौरान उन्होंने ऐसा अनुभव किया, जिसने जिंदगी और मौत को लेकर उनकी सोच पूरी तरह बदल दी।

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एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के समय लॉरेन सिर्फ 26 साल की थीं। वह कनाडा के ओंटारियो में अपने पति और दो छोटे बच्चों के साथ रहती थीं। क्रिसमस के मौके पर उनकी सास ने उन्हें बच्चों के साथ फ्लोरिडा घूमने का न्योता दिया था। छुट्टियां बिताने के बाद पूरा परिवार वापस घर लौट रहा था। रातभर गाड़ी चलाने के बाद सुबह उनकी सास ने ड्राइविंग की जिम्मेदारी लॉरेन को सौंप दी। इसी दौरान हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य के पास उनकी कार सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहन हवा में उछल गईं और कारों के शीशे टूटकर चारों तरफ बिखर गए।हादसे के वक्त लॉरेन के साथ कार में उनके 13 महीने और तीन साल के बच्चे भी मौजूद थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बचाव दल को बुलाया गया। लॉरेन को पता चला कि दूसरी कार में सवार महिला की मौके पर ही मौत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ, उनकी अपनी हालत भी बेहद गंभीर थी। शरीर से लगातार खून बह रहा था और असहनीय दर्द के बीच उन्हें लगने लगा था कि अब वह बच नहीं पाएंगी।लॉरेन का दावा है कि इसी दौरान उन्हें एक अजीब अनुभव हुआ। उन्हें अपने आसपास तेज सफेद रोशनी महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे कोई बेहद प्यार और अपनापन देकर उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। उन्होंने बताया कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगा। इसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि वह अपने शरीर से बाहर निकलकर आसमान की ओर जा रही हैं। उनके मुताबिक, वह ऊपर से नीचे चल रही पूरी घटना देख पा रही थीं। उन्हें अपनी कार, मौके पर मौजूद बचावकर्मी और कार के भीतर पड़ा अपना शरीर तक दिखाई दे रहा था।लॉरेन के मुताबिक, इस दौरान उन्हें अपनी जिंदगी की कई पुरानी घटनाएं भी दिखाई गईं। फिर उनके सामने पति और बच्चों की तस्वीर आई। उनसे पूछा गया कि क्या वह वापस अपनी जिंदगी में जाना चाहती हैं या इसी जगह रहना पसंद करेंगी।बच्चों की तस्वीर देखते ही लॉरेन ने वापस लौटने का फैसला कर लिया।लॉरेन बताती हैं कि इसके बाद उन्हें तेजी से अपने शरीर में लौटने का एहसास हुआ। अचानक उनकी आंखों में तेज दर्द हुआ और जब उन्होंने आंखें खोलीं तो बचावकर्मी उनकी छाती पर दबाव डालकर उनकी धड़कनें वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच उन्हें आवाज सुनाई दी कि उनकी धड़कनें दोबारा लौट आई हैं। इसके बाद उन्हें हेलिकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी करीब 11 घंटे तक सर्जरी चली। लंबे इलाज के बाद उनकी जान बच गई और वह धीरे-धीरे सामान्य जिंदगी में लौट आईं।इस घटना को करीब 25 साल बीत चुके हैं। आज लॉरेन एक टीचर हैं और उन्होंने अपने इस अनुभव को ए गिफ्ट इन द रेकिज नाम की किताब में भी साझा किया है। उनका कहना है कि हादसे के बाद उनके मन से मौत का डर काफी हद तक खत्म हो गया। लॉरेन का मानना है कि इंसान केवल शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा भी है और मौत जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है। हालांकि, उनका यह अनुभव व्यक्तिगत दावा है, जिसे वैज्ञानिक रूप से स्वर्ग या मृत्यु के बाद के जीवन का प्रमाण नहीं माना जा सकता।