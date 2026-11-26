कहते हैं कि जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो इंसान हर मुश्किल के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। आस्था की ताकत कई बार ऐसे नजारे दिखा देती है, जिन्हें देखकर लोग भावुक हो जाते हैं। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। इसमें एक बुजुर्ग महिला अपनी खराब सेहत के बावजूद भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचीं। खास बात यह है कि महिला को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद वह सिलेंडर अपने साथ लेकर मंदिर के पास पहुंचीं और महाप्रभु के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया।

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जानकारी के मुताबिक यह भावुक कर देने वाला नजारा कार्तिक पूर्णिमा की रात पुरी के बड़दांड इलाके में देखने को मिला। बुजुर्ग महिला अपने परिजनों के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंची थीं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ता है। इसके बावजूद भगवान के दर्शन करने की उनकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि वह अपनी परेशानी के साथ वहां पहुंच गईं। महिला अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आई थीं। वह उसे खींचते हुए अरुण स्तंभ के पास तक पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने अरुण स्तंभ और पतितपावन के सामने सिर झुकाया और महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम किया। इस दौरान उनके साथ परिवार के लोग भी मौजूद थे।महिला ने भगवान जगन्नाथ के सामने हाथ जोड़कर अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वह जल्द ठीक होना चाहती हैं और इसी उम्मीद के साथ महाप्रभु के दरबार में पहुंची थीं। उनकी उम्र और शारीरिक परेशानी के बावजूद चेहरे पर भक्ति का भाव साफ नजर आ रहा था। वहां मौजूद लोगों के लिए भी यह नजारा काफी भावुक करने वाला था। एक तरफ महिला को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, वहीं दूसरी तरफ भगवान के दर्शन करने की उनकी इच्छा थी। उन्होंने अपनी परेशानी के बावजूद मंदिर पहुंचकर भगवान के सामने शीश झुकाया।इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही हैं। वीडियो देखने के बाद लोग महिला की श्रद्धा और उनके विश्वास की तारीफ कर रहे हैं। कई लोग इसे सच्ची आस्था की मिसाल बता रहे हैं। महिला की इस कोशिश ने लोगों को भावुक कर दिया है। पुरी के जगन्नाथ धाम से सामने आया यह दृश्य दिखाता है कि लोगों के लिए आस्था कितनी मायने रखती है। किसी के लिए भगवान के दर्शन करना सामान्य धार्मिक यात्रा हो सकती है, लेकिन किसी के लिए यह जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे दर्शन करने पहुंची इस बुजुर्ग महिला का वीडियो इसी भावना को दिखा रहा है।