जंगली जानवरों का सामना हो जाए तो अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाते हैं। खासकर जब सामने तेंदुए जैसा खूंखार जानवर हो तो जान बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। उत्तर प्रदेश के महाराजपुर के करनखेड़ा गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां फूलों के खेत में घुसे एक तेंदुए ने अचानक ग्रामीणों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते हालात ऐसे हो गए कि गांव में अफरा-तफरी मच गई। तेंदुए के हमले में कुल नौ लोग घायल हो गए। वहीं, एक ग्रामीण ऐसा भी था, जो उसके हमले से बाल-बाल बच गया। तो आज की खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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जानकारी के मुताबिक तेंदुआ करनखेड़ा गांव में एक फूलों के खेत में घुस गया था। खेत में उसकी मौजूदगी का पता चलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे। इसी दौरान तेंदुए ने अचानक लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तेंदुए के हमले से बचने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान एक शख्स तेंदुए के हमले की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया।बताया जा रहा है कि जब एक ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला किया, तो उसे बचाने के लिए दूसरे लोग भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को लगा कि वे मिलकर अपने साथी को तेंदुए से बचा लेंगे, लेकिन जानवर ने उन पर भी हमला कर दिया। इस तरह एक के बाद एक कई लोग उसकी चपेट में आ गए। घटना में कुल नौ ग्रामीण घायल हो गए।तेंदुए के हमले की खबर फैलते ही गांव के दूसरे लोग भी मौके पर पहुंचने लगे। कई ग्रामीण अपने साथ लाठी-डंडे लेकर आए थे। हालांकि, तेंदुए के आक्रामक रुख को देखकर वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता नजर आया तो कोई दूसरों को सुरक्षित निकालने की कोशिश करता रहा। अचानक हुए इस हमले से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इस घटना ने ग्रामीणों को डरा दिया है। फूलों के खेत में तेंदुए की मौजूदगी और उसके हमले से लोग सहमे हुए हैं। नौ लोगों के घायल होने के बाद गांव में इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि तेंदुआ कहीं दोबारा किसी पर हमला न कर दे।