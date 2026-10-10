दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति, हत्या करना मानती है मर्दानगी की निशानी, जानिए इनसे जुड़ी रोचक बातें

दुनिया में कई खतरनाक और रहस्यमयी जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियों को इनकी परंपरा, रहन-सहन और खान-पान के लिए जाना जाता है। यह अभी भी हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करती हैं। जहां पर यह रहती हैं, वहां इनका पूरा अधिकार होता है। सरकारें भी इन प्रजातियों के अधिकारों में दखल नहीं देती हैं। दुनिया में कुछ जनजातियों को बेहद खतरनाक माना जाता है, जिनमें इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति भी शामिल है।

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इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति के लोग किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी मानते हैं। यह जनजाति दक्षिण इथियोपिया और सूडान बॉर्डर की ओमान घाटी में निवास करती है। इनके पास ऐसे हथियार होते हैं जिनसे किसी की पल भर में हत्या कर सकते हैं। इसलिए इस जनजाति को सबसे खतरनाक माना जाता है।मुर्सी जनजाति को उसके अनोखे रस्मों रिवाज के लिए भी दुनियाभर में जाना जाता है। जनजाति की महिलाओं के निचले होंठ में बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया के तहत लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहनाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यह लोग बुरी नजर से बच सकें। उनका मानना है कि इससे महिलाओं की सुंदरता कम हो जाती है और वह कम आकर्षक दिखाई देती हैं।बताया जाता है कि मुर्सी समुदाय की आबादी लगभग 10 हजार है। इस जनजाति के लोग मानते हैं कि किसी दूसरे को मारे बिना जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है और इससे अच्छा है कि खुद मर जाएं। मुर्सी जनजाति के लोगों ने सैकड़ों लोगों को मार डाला है। अगर कोई इनकी इजाजत के बिना इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ चला जाता है, तो यह लोग उसकी हत्या कर देते हैं।मुर्सी जनजाति की हिंसक व्यवहार की वजह से इथियोपिया की सरकार ने इस समुदाय संपर्क करने पर प्रतिबंध लगाया है। अगर कोई विदेशी या राष्ट्रप्रमुख सरकारी मेहमान के तौर पर इथियोपिया में आता है और मुर्सी जनजाति को देखने की इच्छा जताता है, तो सरकार उसे आर्म्ड गार्ड के सुरक्षा घेरे में लेकर जनजातीय क्षेत्र का दौरा कराती है ताकि उन पर हमला न किया जाए।