दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन के सामने खड़ी थी कार, फिर स्कूटर से हुई टक्कर; वायरल वीडियो देख चौंके लोग

सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग कई बार ऐसी हरकतें कर बैठते हैं, जो उनके लिए मुसीबत बन सकती हैं। कभी चलती गाड़ी से वीडियो बनाया जाता है, तो कभी खतरनाक जगहों पर रील शूट की जाती है। लेकिन कुछ सेकंड का वीडियो बनाने की जल्दबाजी कितनी भारी पड़ सकती है, इसका एक उदाहरण दार्जिलिंग से सामने आए इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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🚨दार्जिलिंग टॉय ट्रेन हादसा! एक तरफ सड़क पर गाड़ियां, दूसरी तरफ एतिहासिक टॉय ट्रेन… भाई ने विडियो बनाने के चक्कर में एक्सीडेंट करा दी! https://t.co/g2enVWG7L4 — @p2- चंद्रवंशी 🇮🇳 (@pra1366) October 12, 2026

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में पहाड़ी इलाके की एक संकरी सड़क दिखाई देती है। सड़क के बिल्कुल किनारे रेलवे ट्रैक है, जिस पर दार्जिलिंग की मशहूर टॉय ट्रेन आगे बढ़ रही है। इसी दौरान कुछ लोग सड़क पर खड़ी गाड़ियों के पास नजर आते हैं। कुछ लोग कार की खिड़की से मोबाइल और गिम्बल की मदद से ट्रेन का वीडियो बना रहे होते हैं।तभी आगे बढ़ती ट्रेन वहां खड़ी गाड़ियों के बेहद करीब पहुंच जाती है। वीडियो में ट्रेन की एक कार और फिर स्कूटर से टक्कर होती दिखाई देती है। टक्कर लगने के बाद स्कूटर पर सवार दो लोग सड़क पर गिर जाते हैं। स्कूटर को भी नुकसान पहुंचा हुआ नजर आता है। इसके बाद ट्रेन रुक जाती है और आसपास मौजूद लोग घटना को देखते रह जाते हैं। हालांकि, वीडियो से यह साफ नहीं हो पाता कि दोनों लोगों को कितनी चोट लगी।वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रेलवे ट्रैक के इतने करीब वाहन खड़े करना या उन्हें वहां ले जाना खतरनाक हो सकता है। वहीं, कुछ यूजर्स ने संकरी सड़क पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने की जरूरत बताई। कुछ लोगों ने इस घटना पर मजाकिया अंदाज में भी टिप्पणी की। किसी ने पटरी को ही गलत जगह बिछा हुआ बता दिया, तो किसी ने ट्रेन को थोड़ा साइड करने की सलाह दे डाली। हालांकि, वीडियो के आधार पर हादसे की पूरी वजह और जिम्मेदारी तय करना सही नहीं होगा।दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे अपनी ऐतिहासिक पहचान और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस रेल मार्ग पर कई जगह ट्रैक सड़क के काफी करीब से गुजरता है। यही वजह है कि पर्यटक टॉय ट्रेन को करीब से देखने और उसकी तस्वीरें लेने के लिए उत्साहित रहते हैं। लेकिन खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद करने के चक्कर में सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। खासकर संकरी सड़क पर वाहन खड़ा करते समय और रेलवे ट्रैक के आसपास रहते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। आखिर कुछ सेकंड का वीडियो बनाने के लिए अपनी या किसी दूसरे की सुरक्षा को खतरे में डालना कहां की समझदारी है?