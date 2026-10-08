भारत में यहां मिला दो मुंह वाला सांप, जिसके हैं दो सिर और चार आंखें, देखकर विशेषज्ञ भी हैरान

सोशल मीडिया पर इन दिनों दो मुंह वाला सांप छाया हुआ है। यह दुर्लभ सांप गुजरात के दाहोद जिले में मिला है। यहां के प्रकृति मित्र मंडल ने इस सांप का रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि गुजरात के दाहोद जिले में धानपुर तालुका के अगसवानी गांव के एक खेत में एक सांप का बच्चा मिला, जो 6 इंच का था। स्थानीय लोगों की सूचना पर दाहोद प्रकृति मित्र मंडल की टीम मौक पर पहुंची और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया।

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Watch | A two-headed snake found in Dahod, Gujarat https://t.co/NSXd6NWewC — DeshGujarat (@DeshGujarat) October 6, 2026

बताया गया है कि रेस्क्यू किया गया यह सांप वुल्फ स्नेक है। सबसे खास बात यह है कि सांप के दो सिर हैं। इस अनोखे सांप ने लोगों के साथ ही विशेषज्ञों का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा है। प्रकृति मित्र मंडल के मुताबिक, वुल्फ स्नेक एक नॉन-वेनेमस सांप है यानी जहरीला नहीं होता है। इसलिए इस सांप से किसी जहरीले सांप जैसा कोई खतरा नहीं होता है। दो सिर वाले सिर्फ करीब 6 इंच के इस छोटे बच्चे ने लोगों को हैरान कर दिया है। प्रकृति में इतने दुर्लभ सांप को देखना बहुत ही असामान्य है।विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत में पांचवां और गुजरात में ऐसा पहला मामला है। उन्होंने मिला दुर्लभ सांप एक वुल्फ स्नेक का बच्चा है, जो गैर-विषैला है। इसे वैज्ञानिक भाषा में बाईसेफली कहा जाता है। इसमें एक ही शरीर पर 2 अलग-अलग सिर और 4 आंखें विकसित होती हैं। बताया जाता है कि जेनेटिक विकृति की वजह से लाखों में किसी एक जीव में दो सिर या मुंह का विकास हो सकता है। इस सांप के दोनों सिरों के पास अलग-अलग दिमाग और नर्वस सिस्टम होने की बात पता चली है।दो सिर वाले जीवों के दोनों सिर अलग-अलग दिशा में सोचते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। इससे भोजन या दिशा तय करने में संघर्ष होता है और इनका आत्मकेंद्रित/प्राकृतिक जीवन बेहद छोटा है। बताया गया है कि रेस्क्यू किए गए सांप की उम्र करीब एक वर्ष है। गुजरात में ऐसा पहला मामला सामने आया है, तो वहीं भारत में अभी तक दो सिर वाले 2 कोबरा और 3 वुल्फ स्नेक सामने आने का दावा है।