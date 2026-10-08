वायरल: नाना पाटेकर को नम आंखों से याद कर रहा इंटरनेट! मजनू भाई से उदय शेट्टी तक, फिर वायरल हुए उनके यादगार सीन

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💔 दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान को हमेशा याद किया जाएगा 🙏 ॐ शांति 🕉️🙏 #NanaPatekar https://t.co/ri6ykBFeQV — 𝐌𝐚𝐧𝐮 𝐆𝐮𝐫𝐣𝐚𝐫 (@ManuGurjar17699) October 8, 2026

You’re living your life happily, then you see something like this and it ruins your mood completely #NanaPatekar https://t.co/zb1GnS7S2G — Rajkumar Harami (@ItsAnup_) October 8, 2026

#RIPNanaPatekar🙏 Nana Patekar received widespread praise for playing a good-hearted gangster Uday Shetty in the comedy Welcome (2007) and its sequel Welcome Back (2015) Your fav movies of Nana Patekar? https://t.co/OvFwgTp8ij — Movies N Memories (@BombayBasanti) October 8, 2026

Miss you #NanaPatekar sir Om Shanti 🙏 https://t.co/MNYVYru3rW — BOSS 🐐 (@Muralistweetz3) October 8, 2026

नाना पाटेकर को सिर्फ उनके नाम से नहीं, बल्कि उनके निभाए किरदारों से भी याद किया जाता है। उनका डायलॉग बोलने का अंदाज, चेहरे के हाव-भाव और किरदार को पर्दे पर उतारने का तरीका हमेशा अलग रहा। यही वजह है कि उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी फिल्मों के पुराने सीन लगातार शेयर किए जा रहे हैं।फिल्म क्रांतिवीर में नाना पाटेकर ने प्रताप नारायण तिलक का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके कई संवाद और सीन दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। खासकर सांप्रदायिकता और हिंदू-मुस्लिम विवाद से जुड़े उनके संवादों को आज भी लोग सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। इस फिल्म में उनके साथ डिंपल कपाड़िया भी नजर आई थीं।नाना पाटेकर ने साल 2004 में आई फिल्म अब तक छप्पन में पुलिस अधिकारी साधु आगाशे का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका सख्त और गुस्सैल पुलिसवाला अंदाज देखने को मिला। उनकी दमदार आवाज और संवाद बोलने की खास शैली ने इस किरदार को यादगार बना दिया।साल 2007 में आई फिल्म वेलकम ने नाना पाटेकर को एक बिल्कुल अलग अंदाज में पेश किया। फिल्म में उन्होंने गैंगस्टर उदय शेट्टी का किरदार निभाया था। गंभीर भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले नाना ने इस फिल्म में अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीत लिया। सब्जी बेचने वाले सीन से लेकर उनके कई संवाद आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं।साल 2010 में आई फिल्म तुम मिलो तो सही में नाना पाटेकर ने बैंक अधिकारी का किरदार निभाया था। फिल्म के एक सीन में किन्नरों के नाचने और पैसे मांगने को लेकर उनका संवाद भी सोशल मीडिया पर दोबारा चर्चा में है। लोग इस सीन को शेयर कर नाना के खास अंदाज को याद कर रहे हैं।नाना पाटेकर की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि उन्होंने खुद को किसी एक तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखा। गंभीर और सामाजिक मुद्दों वाली फिल्मों से लेकर कॉमेडी तक, उन्होंने अलग-अलग भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ी। यही वजह है कि उनके निधन के बाद फैंस उनकी किसी एक फिल्म को नहीं, बल्कि उनके पूरे फिल्मी सफर को याद कर रहे हैं।