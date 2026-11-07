Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   A Man Used A Gamcha To Make His Own Seat Due To Overcrowding In Indian Railways During The Festive Season

वीडियो: दिवाली-छठ में घर जाने की जद्दोजहद, ट्रेन में खड़े होने की भी जगह नहीं मिली तो शख्स ने लगाया गजब जुगाड़

Sat, 07 Nov 2026 01:23 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 07 Nov 2026 01:23 PM IST
सार

दिवाली और छठ पर घर पहुंचने के लिए लोगों को ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है। ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा करने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक शख्स को ट्रेन में जगल नहीं मिलती है, तो वो ऐसा जुगड़ा लगाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 

विज्ञापन
A Man Used A Gamcha To Make His Own Seat Due To Overcrowding In Indian Railways During The Festive Season
जनरल कोच में खड़े होने की भी जगह नहीं मिली तो शख्स ने लगाया गजब जुगाड़ - फोटो : एक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वायरल वीडियो: दिवाली और छठ पर घर पहुंचने के लिए यात्रियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है। स्लीपर और एसी कोच तक में सीटें फुल हो चुकी हैं, जबकि तत्काल टिकट बुक करना भी आसान नहीं है। ऐसे में कई लोग जनरल कोच में सफर करने को मजबूर हैं। जनरल कोच में हालत ऐसी है कि यात्रियों की भीड़ के चलते पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों की मुश्किल को दिखा रहा है। 

विज्ञापन


वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रेन का जनरल कोच यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है। लोग सीटों पर ही नहीं, बल्कि फर्श पर भी बैठे नजर आ रहे हैं। कोच में इतनी भीड़ है कि एक युवक को बैठने को तो दूर, खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती। आखिरकार उसने गमछे की मदद से सफर करने का अनोखा, लेकिन जोखिम भरा तरीका निकाल लिया।
विज्ञापन


वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक ने अपना गमछा ऊपर लगे लगेज स्टैंड से बांध देता है और उसके सहारे हवा में लटक जाता है। इस दौरान वह एक हाथ से लोहे के स्टैंड को पकड़े हुए दिखाई देता है, जबकि सिर को एक बैग के सहारे टिकाए रखता है।
विज्ञापन
विज्ञापन




पीली साड़ी में लड़की ने ऑफिस की दिवाली पार्टी में किया ऐसा डांस, देखते रह गए सहकर्मी, वीडियो हुआ वायरल


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को 4 नवंबर 2026 को शेयर किया गया है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिली तो इस लड़के ने गमछे के सहारे लटककर सफर करने का ही इंतजाम कर लिया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग रेलवे की व्यवस्थाओं और त्योहारों के दौरान यात्रियों की मुश्किलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

अंधेरी सुबह, साइकिल पर बेटी और पापा का जुनून, वीडियो देखकर लोगों की आंखें हुई नम, हर कोई कर रहा सलाम

दरअसल, दिवाली और छठ मनाने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग अपने घर जात हैं। इस दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ट्रेनों की सीटे फुल होने और तत्काल टिकट नहीं मिलने के कारण लोग जनरल कोच में सफर करते हैं। वायरल वीडियो में लोगों की मजबूरी और त्योहारों पर घर पहुंचने की जद्दोजहद दिख रही है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed