19 फुट के अजगर ने शख्स को जकड़ा, मौत सामने देख भी नहीं मानी हार, फिर ऐसे बचाई जान

अजगर और आप किसी सुनसान जगह पर आमने-सामने आ जाएं तो डर के मारे हालत खराब हो सकती है। ऐसे में अगर वह हमला कर दे और आपको अपनी जकड़ में ले ले तो बचना और भी मुश्किल हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स विशाल अजगर के साथ दिखाई दे रहा है। देखते ही देखते सांप उसे अपने शिकंजे में ले लेता है। हालांकि, शख्स हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। यह वीडियो देखने के बाद लोग हैरान हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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दरअसल, सोशल मीडिया पर माइक होल्स्टन ने यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वह एक विशाल अजगर के साथ नजर आ रहे हैं। माइक ने कैप्शन में बताया कि यह अजगर 19 फुट लंबा और 200 पाउंड यानी करीब 90 किलो वजनी था। इतने बड़े सांप के साथ उनका सामना देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इक ने अपने कैप्शन में यह भी बताया कि किसी सांप के साथ यह उनकी अब तक की सबसे मुश्किल भिड़ंत रही। वीडियो में देखा जा सकता है कि विशाल अजगर बार-बार उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। माइक भी उससे खुद को बचाने के लिए लगातार जूझते नजर आते हैं।वीडियो में सबसे डरावना पल तब आता है, जब अजगर अपना मुंह खोलकर माइक को दबोचने की कोशिश करता है। इसके बाद वह उन्हें अपने शरीर से जकड़ लेता है। अजगर की पकड़ इतनी मजबूत दिखाई देती है कि माइक के लिए उससे बाहर निकलना आसान नहीं रहता। हालांकि, वह हार नहीं मानते और लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वह अजगर की पकड़ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं।अजगर जहरीला न भी हो, तब भी उसकी पकड़ जानलेवा हो सकती है। बड़े अजगर अपने शिकार को शरीर से लपेटकर दबाते हैं। ऐसे में उनसे भिड़ना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस तरह के वीडियो को देखकर किसी को भी सांप के साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स माइक और अजगर की ताकत को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग सांप की मजबूत पकड़ देखकर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ माइक के हौसले पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक यूजर ने सवाल किया कि आखिर वह ऐसा करना क्यों चाहते थे। वहीं, एक अन्य यूजर ने माइक की रेसलिंग का जिक्र करते हुए लिखा कि शायद यही वजह है कि वह अपने मुकाबलों में कभी घबराते नहीं हैं। हालांकि, वीडियो में माइक का अजगर से बच निकलना लोगों को हैरान जरूर कर रहा है, लेकिन यह घटना याद दिलाती है कि जंगली जानवरों के साथ इस तरह का जोखिम उठाना जान पर भारी पड़ सकता है।