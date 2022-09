Bihar : गृह मंत्री शाह को बिहार आने के लिए लालूजी-नीतीश जी से वीजा लेना पड़ेगा ? रविशंकर प्रसाद ने उठाया सवाल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रवार से दो दिनी बिहार दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने इस दौरे को लेकर सत्तारूढ़ राजद व जदयू नेताओं के परेशान होने का जिक्र करते हुए सवाल उठाए हैं। प्रसाद ने सवाल किया कि क्या गृह मंत्री को बिहार दौरे के लिए लालूजी और नीतीश जी से वीजा लेना पड़ेगा क्या?

#WATCH | Bihar: "I have heard that Lalu Ji (RJD chief), Nitish Ji (Bihar CM) & Deputy CM Tejashwi Ji are sad that Union Home Minister Amit Shah is coming to Bihar. Does the Home Minister now need to take a directive from them to go to Bihar?," says BJP MP Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/rp6SXQ8qse