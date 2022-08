Tejashwi Yadav: क्रिकेट के बाद अब टेबल टेनिस खेलते नजर आए तेजस्वी यादव, पीएम मोदी की सलाह के बाद बहा रहे पसीना

बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) आजकल जमकर पसीना बहा रहे हैं। क्रिकेट और मॉर्निंग वर्कआउट के तहत जीप को खींचते एवं धकेलने के बाद अब टेबल टेनिस पर हाथ आजमाते नजर आए। लोगों का कहना है कि तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की बातों को काफी गंभीरता से लिया है। इससे पहले 25 जुलाई को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे पुत्र और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) अपने आवास पर मॉर्निंग वर्काउट के तहत एक जीप को खींचते और धकेलते देखे गए थे ।

Don’t be afraid of losing or winning, just play the game and give your best. Nothing is more effective than change, confidence, consistency and concentration when it comes to make your performance count. #Sports #Bihar @yadavtejashwi pic.twitter.com/45MkqCYkbK